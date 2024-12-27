Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 252У Москва — Пенза. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 252У Москва — Пенза на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Пенза с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
22:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
01:08
01:20
181 км.
3 ч. 0 мин.
Зубова Поляна
04:04
04:06
392 км.
5 ч. 56 мин.
Потьма
04:16
04:18
397 км.
6 ч. 8 мин.
Ковылкино
05:14
05:16
463 км.
7 ч. 6 мин.
Рузаевка
06:26
06:49
530 км.
8 ч. 18 мин.
Пенза 1
09:38
624 км.
11 ч. 30 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Пенза Распечатать расписание поезда