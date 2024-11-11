Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 256М Москва — Ульяновск.
Маршрут следования поезда 256М Москва — Ульяновск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Ульяновск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
22:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
01:34
01:46
181 км.
2 ч. 54 мин.
Зубова Поляна
05:23
05:25
392 км.
6 ч. 43 мин.
Потьма
05:37
05:39
397 км.
6 ч. 57 мин.
Ковылкино
06:40
06:42
463 км.
8 ч. 0 мин.
Рузаевка
07:50
08:05
530 км.
9 ч. 10 мин.
Инза
09:41
10:09
624 км.
11 ч. 1 мин.
Вешкайма
11:45
11:47
678 км.
13 ч. 5 мин.
Майна
12:40
12:42
711 км.
14 ч. 0 мин.
Ульяновск
Центральный
14:09
759 км.
15 ч. 29 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Привет. Что могу сказать про этот поезд. Во-первых очень хорошие проводницы. Это сразу бросается в глаза еще при посадке. ВО-вторых грязноватый туалет. Я несколько раз ездила на этом поезде и каждый раз туалет был не очень. В третьих если повезло с пассажирами – то будет ок. В четвертых может дуть из окна ночью. Берите с собой теплые вещи.
Спасибо нашей проводнице Анне которая всю поездку обслуживала наш вагон. Очень приятная женщина и хороший работник. Один раз делала даже уборку в поезде.
Под Саранском поезд стоял почти час и причин нам не объяснили. Женщина которая была проводницей на пол дороги куда-то пропала, нужна была ее помощь, так до конца поездки ее и не видели. Остановки не объявляли.
Спасибо за поездку всем работникам поезда. Мне все очень понравилось, как и моему сыну. В Ульяновск добрались без приключений и с хорошим комфортом. Благодарю!!!
В инзе поезд зачем-то стоит почти час. В это время кондиционер не работает и вагоне становится очень жарко. Почему до сих пор никто не может сделать кондиционеров которые будут работать во время стоянки поезда!!!!!??????????????