01:25
10 ч. 15 мин.
11:40
5
Маршрут следования поезда 258А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
01:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Окуловка
06:37
06:38
390 км.
5 ч. 12 мин.
Малая Вишера
07:45
07:46
471 км.
6 ч. 20 мин.
Чудово-Московское
08:26
08:27
514 км.
7 ч. 1 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
11:40
630 км.
10 ч. 15 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
У меня после поездки остались только жуткие воспоминания и связаны они не с тем, как было в пути, а с тем, что было после поездки. У меня случилось сильнейшее отравление посте того как я в поезде покушал ролтона и круассанов.2 дня лежал с температурой, тошнило и не мог подняться на ноги. Подозреваю, что дело было в круассане.
Даль что в поезде нет микроволновой печи, чтобы можно было ребенку еду разогреть. Еще отмечу, что рядом с туалетом стоят мусорки и это отлично. НО! Они не вмещают весь мусор, который в них кидают. И постоянно мусор валяется рядом.
Хотел сэкономить, взял сидячий вагон. Но по итогу промучился всю дорогу и больше никогда не возьму сидячие билеты. Вагон настолько добитый и старый, что мне кажется еще мой дед в молодости на войну на нем ездил.
Старые туалеты и неработающие розетки. Вот все, что я запомнила после такой поездки. Конечно, сразу было понятно что это не люкс класс и все такое. Но всё же хотелось бы чтобы хотя бы работало то, что там установлено. Не говоря уже о новшествах.
Ехала в 7 вагоне – просто ужас да и только!! Кругом столетняя грязь и пыль. Такое чуство что вагон стоял в депо лет 5, а потом его просто выкатили и подсоединили к поезду. Фу бл*** как вспомню эти окна, аж противно становится.