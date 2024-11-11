Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 258М Москва — Ульяновск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 258М Москва — Ульяновск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Ульяновск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
01:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
03:58
04:10
181 км.
2 ч. 48 мин.
Зубова Поляна
07:36
07:38
392 км.
6 ч. 26 мин.
Торбеево
08:13
08:15
418 км.
7 ч. 3 мин.
Ковылкино
08:56
08:58
462 км.
7 ч. 46 мин.
Кадошкино
09:33
09:35
494 км.
8 ч. 23 мин.
Рузаевка
10:10
10:32
528 км.
9 ч. 0 мин.
Инза
12:26
13:18
622 км.
11 ч. 16 мин.
Вешкайма
14:50
14:52
676 км.
13 ч. 40 мин.
Майна
15:57
16:01
709 км.
14 ч. 47 мин.
Ульяновск
Центральный
17:21
757 км.
16 ч. 11 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Недостатком поезда считаю то что печка работает еле еле. Ехали на нем в 7 вагоне и ночью дуло так сильно, что я замерзла и в 6 утра отогревалась чаем, потому что вообще невозможно было ехать. Проводник был нормальный.
Приятно было ехать в чистом вагоне с заботливой молодой проводницей. Поездка прошла вообще отлично. Никаких нареканий, замечаний и предложений нет. Все тип-топ;))))
Поездка прошла хорошо, если бы в поезде было поменьше людей, то было бы гораздо комфортнее. Не люблю, когда вагоны набиты до отказа. В этот раз как раз так и было.
Из туалета на весь вагон разносила «благовонию» да так, что было порой ощущение, что мы ехали в туалете, а не в поезде!!!! Туалеты были старые, грязные. Из 2 туалетов под конец поездки остался рабочий только один.
Добрый день. Прекрасный поезд, мне поездка очень понравилась. Конечно не новый, однако довольно удобный и комфортный. За такие деньги я другого и не ожидал.