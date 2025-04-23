Маршрут следования и продажа билетов
05:53
15 ч. 47 мин.
10:07
21
Маршрут следования поезда 259Э Казань — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Казань — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Казань
Пассажирская
05:53
0 км.
0 ч. 0 мин.
Зеленый Дол
07:01
07:03
34 км.
1 ч. 8 мин.
Урмары
08:09
08:11
76 км.
2 ч. 16 мин.
Канаш
09:18
10:15
111 км.
3 ч. 25 мин.
Вурнары
10:50
10:52
144 км.
4 ч. 57 мин.
Шумерля
11:21
11:23
177 км.
5 ч. 28 мин.
Пильна
11:48
11:50
208 км.
5 ч. 55 мин.
Сергач
12:17
12:19
234 км.
6 ч. 24 мин.
Арзамас 2
13:40
13:42
338 км.
7 ч. 47 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
17:19
438 км.
11 ч. 26 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Казань → Нижний Новгород Распечатать расписание поезда