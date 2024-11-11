Маршрут следования и продажа билетов
19:00
1 д. 1 ч. 50 мин.
20:50
17
Маршрут следования поезда 261В Мурманск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Мурманск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Мурманск
19:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кола
19:16
19:19
9 км.
0 ч. 16 мин.
Оленегорск
21:07
21:17
93 км.
2 ч. 7 мин.
Апатиты 1
22:40
22:55
156 км.
3 ч. 40 мин.
Полярные Зори
23:43
23:45
199 км.
4 ч. 43 мин.
Кандалакша
00:13
00:28
222 км.
5 ч. 13 мин.
Чупа
02:29
02:32
324 км.
7 ч. 29 мин.
Лоухи
02:59
03:02
345 км.
7 ч. 59 мин.
Энгозеро
03:44
03:46
396 км.
8 ч. 44 мин.
Кузема
04:32
04:34
446 км.
9 ч. 32 мин.
Кемь
05:22
05:39
492 км.
10 ч. 22 мин.
Беломорск
06:35
06:50
539 км.
11 ч. 35 мин.
Медвежья Гора
10:25
10:37
721 км.
15 ч. 25 мин.
Петрозаводск
13:12
13:42
846 км.
18 ч. 12 мин.
Свирь
15:18
15:48
939 км.
20 ч. 18 мин.
Волховстрой 1
18:02
18:06
1089 км.
23 ч. 2 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
20:50
1197 км.
1 д. 1 ч. 50 мин.
