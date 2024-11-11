02:45
11 ч. 35 мин.
14:20
Маршрут следования поезда 262А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
02:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
04:32
04:34
160 км.
1 ч. 47 мин.
Вышний Волочек
06:51
06:53
276 км.
4 ч. 6 мин.
Бологое-Московское
08:27
09:07
319 км.
5 ч. 42 мин.
Окуловка
09:57
09:59
389 км.
7 ч. 12 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
14:20
629 км.
11 ч. 35 мин.
Отзывы пассажиров о поезде:
Вагон неплохой. Сидения удобные. В остальном совок.
Доброго времени суток. Хотелось бы написать отзыв про этот поезд потому что в интернете мало про него пишут. Я ехал на нем 15 января 2019 года. В вагонах было тепло. Туалеты приличные. Нигде не дуло. Так что ехать можно
Мне нравится этот поезд за то как быстро он едет. Я до этого на многих поездах передвигалась, но этот поезд мне больше всех «зашел» скажем так.
Хорошие плацкартные вагоны. В поезде внутри довольно чисто хотя по внешнему виду вагона думал что буду ехать в каком-то сарае. Ошибся. Все вполне прилично. Ощущение что вагоны ремонтировали совсем недавно.
Проводница огонь, поезд еще походит.
Поездка началась с того, что я ждала поезда полтора часа. Именно на это время он опоздал на станцию. Из-за этого мои планы и всё намеченное пришлось сдвинуть на несколько часов и передоговариваться с людьми. Но слава богу все получилось. Очень ненадежны поезда, нужно закладывать доп. Время на то что опоздает.