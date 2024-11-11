Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 262Ч Москва — Ульяновск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Ульяновск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
12:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
16:02
16:14
181 км.
3 ч. 17 мин.
Зубова Поляна
19:47
19:49
392 км.
7 ч. 2 мин.
Потьма
20:00
20:02
397 км.
7 ч. 15 мин.
Ковылкино
21:09
21:11
463 км.
8 ч. 24 мин.
Рузаевка
22:14
22:29
530 км.
9 ч. 29 мин.
Инза
00:28
00:56
624 км.
11 ч. 43 мин.
Вешкайма
02:41
02:43
678 км.
13 ч. 56 мин.
Майна
03:29
03:31
711 км.
14 ч. 44 мин.
Ульяновск
Центральный
04:19
759 км.
15 ч. 34 мин.
