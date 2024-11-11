Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 262В Москва — Ульяновск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Ульяновск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
22:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
01:24
01:36
181 км.
3 ч. 16 мин.
Зубова Поляна
04:45
04:46
392 км.
6 ч. 37 мин.
Потьма
04:55
04:57
397 км.
6 ч. 47 мин.
Ковылкино
05:53
05:54
463 км.
7 ч. 45 мин.
Кадошкино
06:32
06:34
495 км.
8 ч. 24 мин.
Рузаевка
07:08
07:37
529 км.
9 ч. 0 мин.
Инза
09:36
10:05
623 км.
11 ч. 28 мин.
Вешкайма
11:17
11:19
677 км.
13 ч. 9 мин.
Майна
12:05
12:07
710 км.
13 ч. 57 мин.
Ульяновск
Центральный
12:55
758 км.
14 ч. 47 мин.
