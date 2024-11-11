Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 264А Москва — Санкт-Петербург.
23:30
9 ч. 0 мин.
08:30
2
Маршрут следования поезда 264А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
23:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
08:30
631 км.
9 ч. 0 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Нехороший попался поезд в этот раз. Окна в вагоне вообще нельзя было открыть, а в то же время кондиционер не работал. И вентиляция тоже. Настоящая душегубка. По другому не назвать. Ночные светильники в самом купе также не работали. Ходила ночью со своим фонариком на телефоне.
В купе под столом не было ведра для мусора. Кипяток не особ был кипятком. 80 градусов и выше не поднимался. Поезд староват. Одеяло которое мне выдали было какое-то грязное.
Вполне нормальный поезд, ничего лишнего. Бюджетный вариант для тех кто хочет сэкономить на поездке. В вагоне было довольно тепло и не дуло. Что очень для меня важно потому что один раз уже продуло шею.
Поезд к сожалению старый. Но понятное дело за такие деньги я не ожидал люкса))) Проводница была адекватная приятная женщина. Вагон поезда конечно очень порашпанный. Не знаю сколько уже тысяч людей на нем проехали.
Я лучше в следующий раз больше заплачу но поеду с комфортом, а не так, как я ездила сейчас. Одеяло, матрас, подушка, постельное белье – ощущение что их сделали лет 40 назад. Уже настолько все выцвело и протерлось что этим вещам место на помойке а не полке плацкарта. Фу!