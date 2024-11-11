Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 264Щ Москва — Ульяновск
Маршрут следования поезда 264Щ Москва — Ульяновск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Ульяновск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
11:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
15:00
15:12
181 км.
3 ч. 30 мин.
Зубова Поляна
19:23
19:25
392 км.
7 ч. 53 мин.
Потьма
19:35
19:37
397 км.
8 ч. 5 мин.
Торбеево
20:00
20:02
419 км.
8 ч. 30 мин.
Ковылкино
20:43
20:45
463 км.
9 ч. 13 мин.
Кадошкино
21:18
21:20
495 км.
9 ч. 48 мин.
Рузаевка
21:55
22:10
529 км.
10 ч. 25 мин.
Сура
23:07
23:09
584 км.
11 ч. 37 мин.
Ночка
23:28
23:30
607 км.
11 ч. 58 мин.
Инза
23:50
00:18
623 км.
12 ч. 20 мин.
Глотовка
01:02
01:04
647 км.
13 ч. 32 мин.
Вешкайма
01:36
01:38
676 км.
14 ч. 6 мин.
Чуфарово
02:01
02:03
691 км.
14 ч. 31 мин.
Майна
02:29
02:31
709 км.
14 ч. 59 мин.
Ульяновск
Центральный
03:36
757 км.
16 ч. 6 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Очень поздно выключают свет в вагоне. Я привыкла засыпать дома в полнейшей темноте. А тут получается что светло. Ехала не одна – с ребенком. Он тоже не мог долго заснуть из-за света. Плюс шторка не до конца закрывала и светили фонари
Вагон более-менее. Но было душно. Как будто вентиляция слабо работала. И был иногда запах выхлопных газов. Как с этим бороться не понятно. Как будто из вентиляции задувало.
Было приятно ехать. Поезд прекрасный. Проводницы молодцы. Утром попросила сделать кофе – сделали. Оказался молотым и вполне питябельным))) Мало места для багажа. Когда у каждого по несколько чемоданов некуда их становится складывать.
Почему-то в поезде кондиционер включали по хаотичной схеме. То работал, то нет. Когда было жарко его не включали. Когда похолодало и солнце село – включили.
Спасибо что довезли! Поезд старый. Качает из стороны в сторону на некоторых участках очень сильно. Меня чуть не укачало. Во время поездки в нашем вагоне сломался туалет и его закрыли. Мы ходили в соседний вагон.