Поезд 264Щ Москва — Ульяновск

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

11:30

Москва

16 ч. 6 мин.

03:36

Ульяновск

16

Маршрут следования поезда 264Щ Москва — Ульяновск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Москва — Ульяновск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Москва Казанская
Казанский Вокзал

11:30

0 км.

0 ч. 0 мин.

Рязань 1

15:00

12 мин.

15:12

181 км.

3 ч. 30 мин.

Зубова Поляна

19:23

2 мин.

19:25

392 км.

7 ч. 53 мин.

Потьма

19:35

2 мин.

19:37

397 км.

8 ч. 5 мин.

Торбеево

20:00

2 мин.

20:02

419 км.

8 ч. 30 мин.

Ковылкино

20:43

2 мин.

20:45

463 км.

9 ч. 13 мин.

Кадошкино

21:18

2 мин.

21:20

495 км.

9 ч. 48 мин.

Рузаевка

21:55

15 мин.

22:10

529 км.

10 ч. 25 мин.

Сура

23:07

2 мин.

23:09

584 км.

11 ч. 37 мин.

Ночка

23:28

2 мин.

23:30

607 км.

11 ч. 58 мин.

Инза

23:50

28 мин.

00:18

623 км.

12 ч. 20 мин.

Глотовка

01:02

2 мин.

01:04

647 км.

13 ч. 32 мин.

Вешкайма

01:36

2 мин.

01:38

676 км.

14 ч. 6 мин.

Чуфарово

02:01

2 мин.

02:03

691 км.

14 ч. 31 мин.

Майна

02:29

2 мин.

02:31

709 км.

14 ч. 59 мин.

Ульяновск
Центральный

03:36

757 км.

16 ч. 6 мин.

Погода на станциях Москва и Ульяновск

Информация о поезде 264Щ

Планируете поездку по маршруту Москва — Ульяновск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 264Щ. Этот поезд отправляется со станции Москва в 11:30 и прибывает на конечную станцию Ульяновск в 03:36. Вся дорога занимает 16 ч. 6 мин., а суммарное время стоянок составляет - 1 ч. 17 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 3036 руб.
  • стоимость купейного места – 3692 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 264Щ Москва - Ульяновск: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

16 станций

Самая длинная остановка:

28 мин. – станция Инза

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

3036 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Зинаида

    Очень поздно выключают свет в вагоне. Я привыкла засыпать дома в полнейшей темноте. А тут получается что светло. Ехала не одна – с ребенком. Он тоже не мог долго заснуть из-за света. Плюс шторка не до конца закрывала и светили фонари

  2. Воронов Алексей

    Вагон более-менее. Но было душно. Как будто вентиляция слабо работала. И был иногда запах выхлопных газов. Как с этим бороться не понятно. Как будто из вентиляции задувало.

  3. Ульяна Кончиц

    Было приятно ехать. Поезд прекрасный. Проводницы молодцы. Утром попросила сделать кофе – сделали. Оказался молотым и вполне питябельным))) Мало места для багажа. Когда у каждого по несколько чемоданов некуда их становится складывать.

  4. Виталий

    Почему-то в поезде кондиционер включали по хаотичной схеме. То работал, то нет. Когда было жарко его не включали. Когда похолодало и солнце село – включили.

  5. Светлана Петровна

    Спасибо что довезли! Поезд старый. Качает из стороны в сторону на некоторых участках очень сильно. Меня чуть не укачало. Во время поездки в нашем вагоне сломался туалет и его закрыли. Мы ходили в соседний вагон.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
