11:05
9 ч. 40 мин.
20:45
5
Маршрут следования поезда 266А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
11:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
13:15
13:16
160 км.
2 ч. 10 мин.
Вышний Волочек
14:44
14:46
276 км.
3 ч. 39 мин.
Бологое-Московское
15:20
15:50
319 км.
4 ч. 15 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
20:45
629 км.
9 ч. 40 мин.
Отзывы пассажиров о поезде:
Комфортный и удобный поезд. Очень понравился. Билет покупала на сайте онлайн. Все прошло хорошо. ВО время проверки не возникло вопроса. Проводницы уже вкурсе что так можно было.
Поезд прекрасный. Однако мне кажется что не хватало кондиционера. Точнее он был но его не включали почти никак вообще. Если можно было добавить мощи – то поездка прошла бы реально идеально для меня.
Туалет был чистым и хорошо убранным. На протяжении всей поездки бумага, мыло и антисептик были на своих местах. Вода в умывальнике также была всегда. Проводницу почти не было видно. Она где-то ходила. Но работу свою делала хорошо.
Все ОК! Ехали всей семьей на отдых в культурную столицу! В вагоне было тепло и хорошо. Порой даже немного душновато. Если бы вентилирование работало чуть получше то можно было бы этого избежать.
За что заплатили – то и получили. Нормально
В нашем вагон ехала женщина с маленьким ребенком в коляске. Он периодически орал на весь вагон и не давал нормально доехать. Ладно бы 1-2 раза. Так были периоды когда он по 20 минут без остановки орал что бы с ним не делали. Доехала с головной болью.