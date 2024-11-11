Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 268Й Москва — Ульяновск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 268Й Москва — Ульяновск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Ульяновск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
12:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
16:02
16:14
181 км.
3 ч. 17 мин.
Зубова Поляна
19:50
19:52
392 км.
7 ч. 5 мин.
Потьма
20:02
20:04
397 км.
7 ч. 17 мин.
Ковылкино
21:10
21:12
463 км.
8 ч. 25 мин.
Кадошкино
21:50
21:52
495 км.
9 ч. 5 мин.
Рузаевка
22:32
22:47
529 км.
9 ч. 47 мин.
Инза
00:43
02:20
623 км.
11 ч. 58 мин.
Вешкайма
03:52
03:54
677 км.
15 ч. 7 мин.
Майна
04:50
04:52
710 км.
16 ч. 5 мин.
Ульяновск
Центральный
05:52
758 км.
17 ч. 7 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Туалеты просто дикий ужас. У меня просто нет слов как это описать. Там ни одна санитарная обработка не поможет такое отмыть. Люди в скафандрах бесполезны. Проще вырезать туалет и выкинуть его куда-нибудь, а на его место приделать просто новый НОРМАЛЬНЫЙ туалет.
Было некомфортно ехать на верхних полках так как они были черезчур низкими и я чесал головой потолок. Туалет к сожалению был не био. Цивилизованные методы устранения естественных потребностей еще не дошли до этого поезда. Что очень опечаливает.
Всем добрый день. Ехала на нес 18 ноября 2019 года. Поезд старый и разваливающийся. Вообще ехать страшно. Билет стоил 1490 рублей. Питание в поезде дорогое. Чтобы просто перекусить у меня ушло целых 450 рублей.
Вагон грязный, туалет еще хуже. Противно было в него ходить. В конце поездки я предпочла 2 часа потерпеть и сходить а вокзале чем в нем. Проводница была противоположность этому поезду. Очень приятная и вежливая женщина. Все показала и рассказала. Если бы не она – этот поезд был бы просто невыносимым.
Брал купе. Было очень холодно. По дороге отопления не было хотя на улице октябрь. Всю поездку пришлось сидеть в верхней одежде. Некомфортно.