Маршрут следования поезда 268А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
01:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
12:12
631 км.
10 ч. 47 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
добрый день. Ехала на нем 14 августа 2020 года в 4 вагоне. Было все очень аккуратненько и чистенько. Никаких вопросов не возникало по дороге. Я поездкой осталась очень довольна.
Современный поезд, вагоны не добитые, туалеты БИО вообще очень приятно было ехать. Мы ехали компанией из 4 человек.
Современный поезд, что сказать еще? Все хорошо. По пути не так часто останавливается, на станция долго не стоит, что опять же ускоряет общее время пути. Из недостатков могу выделить слабоватые кондицонеры. Потому что я ехал в июле, когда было самое пекло. И они не до конца справлялись с задачей охлаждения вагона. Конечно, без них ничего небыло бы. Вообще зажарились бы. Но все же.
Как только сели сразу заметила что в вагонах очень чисто. Реально никаких вопросов к этой части не было. Проводницы умнички!)) Ну и не берите сидячие вагоны, у меня брат хотел сэкономить так потом плевался очень долго, что не взял плацкарт.
Я офигела когда увидела на туалете надпись что туалет закрыт в связи с тем, что пассажири в нем курили!!! Это вообще как понимать!? Из-за того что кто-то курил в туалете я должна теперь что ходить в другой вагоН!!!!!!!!!!!!!!?????????????? Да вы там все что ****** что ли??!?!?!