Маршрут следования и продажа билетов
15:41
1 д. 15 ч. 35 мин.
07:16
31
Маршрут следования поезда 268Ж Адлер — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
15:41
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
15:53
15:55
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
16:14
16:23
21 км.
0 ч. 33 мин.
Лоо
16:48
16:57
37 км.
1 ч. 7 мин.
Лазаревская
17:38
17:45
69 км.
1 ч. 57 мин.
Туапсе
18:45
18:57
96 км.
3 ч. 4 мин.
Горячий Ключ
20:54
21:30
157 км.
5 ч. 13 мин.
Краснодар 1
23:00
23:15
199 км.
7 ч. 19 мин.
Брюховецкая
00:36
00:59
285 км.
8 ч. 55 мин.
Каневская
01:28
01:30
317 км.
9 ч. 47 мин.
Староминская-Тимашевск
02:09
02:11
364 км.
10 ч. 28 мин.
Ростов
Главный
03:58
04:14
455 км.
12 ч. 17 мин.
Новочеркасск
05:11
05:13
493 км.
13 ч. 30 мин.
Шахтная
05:59
06:01
529 км.
14 ч. 18 мин.
Каменская
08:08
08:10
596 км.
16 ч. 27 мин.
Миллерово
09:01
09:03
662 км.
17 ч. 20 мин.
Россошь
11:26
11:41
813 км.
19 ч. 45 мин.
Евдаково
12:38
12:40
872 км.
20 ч. 57 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
13:16
13:19
902 км.
21 ч. 35 мин.
Придача
Воронеж-Южный
14:22
14:27
977 км.
22 ч. 41 мин.
Грязи
Воронежские
16:20
16:35
1082 км.
1 д. 0 ч. 39 мин.
Мичуринск
Уральский
17:38
18:31
1140 км.
1 д. 1 ч. 57 мин.
Богоявленск
19:08
19:10
1181 км.
1 д. 3 ч. 27 мин.
Рязань 2
21:01
21:06
1339 км.
1 д. 5 ч. 20 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
00:20
01:05
1520 км.
1 д. 8 ч. 39 мин.
Владимир
03:55
04:05
1696 км.
1 д. 12 ч. 14 мин.
Ковров 1
04:48
04:52
1756 км.
1 д. 13 ч. 7 мин.
Вязники
05:32
05:34
1812 км.
1 д. 13 ч. 51 мин.
Ильино
06:14
06:16
1858 км.
1 д. 14 ч. 33 мин.
Дзержинск
06:38
06:40
1891 км.
1 д. 14 ч. 57 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
07:16
1923 км.
1 д. 15 ч. 35 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Адлер → Нижний Новгород Распечатать расписание поезда