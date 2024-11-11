Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 279С Таганрог — Санкт-Петербург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
17:26
1 д. 11 ч. 47 мин.
05:13
Маршрут следования поезда 279С Таганрог — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Таганрог — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
17:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ростов
Главный
18:47
19:17
58 км.
1 ч. 21 мин.
Новочеркасск
20:07
20:09
96 км.
2 ч. 41 мин.
Шахтная
20:53
20:55
132 км.
3 ч. 27 мин.
Зверево
21:51
21:53
165 км.
4 ч. 25 мин.
Лихая
22:15
22:32
181 км.
4 ч. 49 мин.
Каменская
22:59
23:01
200 км.
5 ч. 33 мин.
Миллерово
23:54
23:56
266 км.
6 ч. 28 мин.
Кутейниково
00:48
00:50
321 км.
7 ч. 22 мин.
Зайцевка
01:26
01:28
358 км.
8 ч. 0 мин.
Россошь
02:29
02:59
423 км.
9 ч. 3 мин.
Евдаково
03:57
03:59
482 км.
10 ч. 31 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
04:36
04:42
512 км.
11 ч. 10 мин.
Придача
Воронеж-Южный
06:05
06:10
587 км.
12 ч. 39 мин.
Усмань
07:51
07:53
644 км.
14 ч. 25 мин.
Липецк
09:20
09:48
706 км.
15 ч. 54 мин.
Елец
11:00
11:33
776 км.
17 ч. 34 мин.
Ефремов
13:00
13:02
842 км.
19 ч. 34 мин.
Узловая 1
Московской жд
14:48
14:50
934 км.
21 ч. 22 мин.
Тула
Московский Вокзал
15:47
16:18
980 км.
22 ч. 21 мин.
Москва
Восточный Вокзал
19:15
19:30
1153 км.
1 д. 1 ч. 49 мин.
Тверь
23:50
23:52
1315 км.
1 д. 6 ч. 24 мин.
Вышний Волочек
01:02
01:03
1431 км.
1 д. 7 ч. 36 мин.
Бологое-Московское
01:34
01:49
1474 км.
1 д. 8 ч. 8 мин.
Окуловка
02:37
02:38
1544 км.
1 д. 9 ч. 11 мин.
Малая Вишера
03:26
03:27
1625 км.
1 д. 10 ч. 0 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
05:13
1785 км.
1 д. 11 ч. 47 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Таганрог → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда