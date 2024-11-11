Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 281В Мурманск — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
07:50
1 д. 7 ч. 20 мин.
15:10
29
Маршрут следования поезда 281В Мурманск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Мурманск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Мурманск
07:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кола
08:07
08:10
9 км.
0 ч. 17 мин.
Оленегорск
10:41
10:46
93 км.
2 ч. 51 мин.
Имандра
11:23
11:24
124 км.
3 ч. 33 мин.
Апатиты 1
12:01
12:06
156 км.
4 ч. 11 мин.
Полярные Зори
13:00
13:02
199 км.
5 ч. 10 мин.
Кандалакша
13:30
13:55
222 км.
5 ч. 40 мин.
Княжая
14:46
14:48
259 км.
6 ч. 56 мин.
Ковда
15:08
15:20
276 км.
7 ч. 18 мин.
Пояконда
15:40
15:41
292 км.
7 ч. 50 мин.
Полярный Круг
16:01
16:02
308 км.
8 ч. 11 мин.
Чупа
16:27
16:30
327 км.
8 ч. 37 мин.
Лоухи
16:58
17:01
348 км.
9 ч. 8 мин.
Амбарный
17:31
17:33
383 км.
9 ч. 41 мин.
Энгозеро
17:48
17:50
399 км.
9 ч. 58 мин.
Кузема
18:37
18:38
449 км.
10 ч. 47 мин.
Кемь
19:24
19:40
495 км.
11 ч. 34 мин.
Беломорск
20:40
20:43
542 км.
12 ч. 50 мин.
Идель
21:33
21:38
593 км.
13 ч. 43 мин.
Надвоицы
22:13
22:18
620 км.
14 ч. 23 мин.
Сегежа
22:38
22:43
636 км.
14 ч. 48 мин.
Медвежья Гора
00:49
01:55
729 км.
16 ч. 59 мин.
Кондопога
04:45
04:50
807 км.
20 ч. 55 мин.
Петрозаводск
05:58
06:52
854 км.
22 ч. 8 мин.
Свирь
09:00
10:18
947 км.
1 д. 1 ч. 10 мин.
Подпорожье
10:34
10:36
952 км.
1 д. 2 ч. 44 мин.
Лодейное Поле
11:13
11:18
985 км.
1 д. 3 ч. 23 мин.
Волховстрой 1
13:10
13:14
1098 км.
1 д. 5 ч. 20 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
15:10
1201 км.
1 д. 7 ч. 20 мин.
