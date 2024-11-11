Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 282А Москва — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 282А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
16:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
18:13
18:15
160 км.
1 ч. 53 мин.
Бологое-Московское
20:28
20:40
320 км.
4 ч. 8 мин.
Окуловка
21:28
21:29
390 км.
5 ч. 8 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
01:17
630 км.
8 ч. 57 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда