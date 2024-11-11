Маршрут следования поезда 282В Москва — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
11:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Канаш
22:50
23:05
616 км.
11 ч. 30 мин.
Зеленый Дол
00:26
00:28
693 км.
13 ч. 6 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
01:06
01:10
725 км.
13 ч. 46 мин.
Вятские Поляны
03:21
03:23
853 км.
16 ч. 1 мин.
Агрыз
05:56
07:13
979 км.
19 ч. 52 мин.
Янаул
11:18
11:20
1100 км.
23 ч. 58 мин.
Красноуфимск
14:07
14:09
1277 км.
1 д. 2 ч. 47 мин.
Дружинино
16:05
16:33
1386 км.
1 д. 4 ч. 45 мин.
Ревда
17:10
17:12
1410 км.
1 д. 5 ч. 50 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
18:05
1451 км.
1 д. 6 ч. 45 мин.
