Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 284А Москва — Санкт-Петербург.
Маршрут следования поезда 284А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
04:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Вышний Волочек
08:00
08:02
276 км.
3 ч. 15 мин.
Бологое-Московское
08:32
09:55
319 км.
3 ч. 47 мин.
Окуловка
10:46
10:48
389 км.
6 ч. 1 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
14:46
626 км.
10 ч. 1 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд и поезд. Туалеты грязные и проводница была какая-то замученая. Доехали без проблем. Среднестатистический состав.
Во время отправления задержали на 2 часа состав. После этого еще подсели пьяные малолетки, которые громко разговаривали, ржали как кони и ходили постоянно курить туда сюда. Очень напрягало это во время поездки.
Ехала по работе в Питер. Все прошло хорошо. Нормальный поезд. Но туалет грязный.
Благодарю Анну нашу проводницу за хорошую работу. Она – пример хорошей проводницы.
Когда садился на поезд какая-то бабка пыталась заставить меня поднимать её чемоданы в вагон! Причем не в формате просьбы, а в формате: Эй, мужик, взял чемоданы и метнулся в вагон быстро. Вообще оборзели!!! Послал её открытым текстом и вошел в вагон. У бабки чуть глаза не вывалились от удивления! Не ожидала. Старая карга.