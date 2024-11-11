Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 287Х Москва — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
02:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ожерелье
05:07
05:35
110 км.
2 ч. 37 мин.
Узловая 1
Московской жд
07:16
07:20
202 км.
4 ч. 46 мин.
Ефремов
09:02
09:04
294 км.
6 ч. 32 мин.
Елец
10:33
11:06
360 км.
8 ч. 3 мин.
Липецк
12:30
12:42
430 км.
10 ч. 0 мин.
Усмань
14:52
14:54
492 км.
12 ч. 22 мин.
Придача
Воронеж-Южный
16:35
16:40
549 км.
14 ч. 5 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
17:45
18:00
624 км.
15 ч. 15 мин.
Россошь
19:46
20:01
712 км.
17 ч. 16 мин.
Кутейниково
21:52
22:20
814 км.
19 ч. 22 мин.
Миллерово
23:06
23:08
869 км.
20 ч. 36 мин.
Каменская
23:57
23:59
935 км.
21 ч. 27 мин.
Лихая
00:22
00:36
954 км.
21 ч. 52 мин.
Зверево
01:07
01:09
970 км.
22 ч. 37 мин.
Сулин
01:28
01:30
985 км.
22 ч. 58 мин.
Шахтная
02:04
02:06
1003 км.
23 ч. 34 мин.
Новочеркасск
02:55
02:57
1039 км.
1 д. 0 ч. 25 мин.
Ростов
Главный
03:57
04:15
1077 км.
1 д. 1 ч. 27 мин.
Староминская-Тимашевск
05:38
05:46
1168 км.
1 д. 3 ч. 8 мин.
Каневская
06:26
06:28
1215 км.
1 д. 3 ч. 56 мин.
Брюховецкая
06:58
07:00
1247 км.
1 д. 4 ч. 28 мин.
Краснодар 1
08:42
08:49
1333 км.
1 д. 6 ч. 12 мин.
Абинская
10:18
10:21
1401 км.
1 д. 7 ч. 48 мин.
Анапа
13:40
1466 км.
1 д. 11 ч. 10 мин.
