Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 288Ч Москва — Санкт-Петербург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
7
Маршрут следования поезда 288Ч Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
01:09
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
02:50
02:52
160 км.
1 ч. 41 мин.
Бологое-Московское
04:27
04:54
320 км.
3 ч. 18 мин.
Угловка
05:33
05:34
370 км.
4 ч. 24 мин.
Окуловка
05:53
05:55
389 км.
4 ч. 44 мин.
Малая Вишера
07:20
07:22
470 км.
6 ч. 11 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
09:44
630 км.
8 ч. 35 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд не понравился. Сейчас чтобы ехать нормально, как человек, нужно заплатить огромные деньги. Даже билет на этот поезд и тот стоил не мало. А по итогу получаем что? Старые вагоны и даже не био туалет.
Нормальный поезд. Без проблем доехал до Питера. Спасибо.
С нами ехала какая-то сумасшедшая девушка. Вот реально ненормальная. Сначала она потеряла свой телефон, потом ходила к проводнице и говорила что его украли. Чуть до полиции дело не дошло. Потом она сказала что нашла телефон и все нормально. Потом снова потеряла. Слава богу ехать не так далеко. Не знаешь чего ожидать от такого человека.
Спасибо за приятную поездку. Все понравилось! Ехала и слушала аудиокнигу. Время прошло незаметно
В целом ездить можно. Вагон хороший. Цена соответствует качеству. Но не ожидайте что будет все супер комфортно. Я ездил на поездах и получше.