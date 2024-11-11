Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 290А Москва — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
18:45
9 ч. 50 мин.
04:35
6
Маршрут следования поезда 290А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
18:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
21:05
21:10
160 км.
2 ч. 20 мин.
Вышний Волочек
23:19
23:21
276 км.
4 ч. 34 мин.
Бологое-Московское
23:51
00:03
319 км.
5 ч. 6 мин.
Окуловка
00:52
00:53
389 км.
6 ч. 7 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
04:35
629 км.
9 ч. 50 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В поезде было очень холодно ехать. Постельное белье не самое новое. Хотя в прошлый раз было хорошее. Тут видно как попадется. Проводницы понравились. Состояние вагона приличное.
Благодарю за поездку. В поезде было комфортно ехать. Единственное что мне не очень понравилось – это сильная работа кондиционера. Причем его нельзя было подрегулировать чтобы дул поменьше. В туалете было чисто.
Доброго дня. Поезд вполне нормальный. Постельное белье мне выдали сухое и хорошее, а вот попутчице моей попалось какое-то сырое. Проводницы свое дело знают, с этим все хорошо.
Кофе и чай вкусные. Ехать относительно не долго мне нужно было, но проехался с комфортом. Вагоны находятся на достаточно высоком уровне. Персонал вежлив. Билет стоит своих денег точо. В вагоне был установлен биотуалет.
В нашем вагоне номер 1 сломался туалет. И мы почти всю дорогу ходили во второй вагон. Там естественно были большие очереди. Что создавало дополнительный дискомфорт. Не понимаю почему но половина розеток в нашем вагоне почему-то не работала. И я была как раз в той части где не работала.