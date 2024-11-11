Маршрут следования и продажа билетов
19:58
14 ч. 14 мин.
10:12
10
Маршрут следования поезда 292Г Казань — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Казань — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Казань
Пассажирская
19:58
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кизнер
23:21
23:22
159 км.
3 ч. 23 мин.
Можга
00:05
00:07
205 км.
4 ч. 7 мин.
Агрыз
00:56
01:11
255 км.
4 ч. 58 мин.
Сарапул
02:11
02:12
302 км.
6 ч. 13 мин.
Янаул
03:18
03:20
375 км.
7 ч. 20 мин.
Красноуфимск
06:05
06:07
552 км.
10 ч. 7 мин.
Дружинино
08:15
08:45
661 км.
12 ч. 17 мин.
Ревда
09:24
09:26
685 км.
13 ч. 26 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
10:12
726 км.
14 ч. 14 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Хорошо было ехать. Знающая проводница. Помогала во время поездки и отвечала на все вопросы.
Люблю когда поезд едет ночью и ты можешь хорошо выспаться во время поездки. Так время пролетает незаметно и ты по-настоящему хорошо отдыхаешь. В этот раз мне это удалось осуществить.
Мужчина в соседнем купе постоянно кашлял и не давал спать ночью. Проводница громко ходила и разговаривала. На каждой станции ночью просыпался. Не выспался.
Чистые туалеты и хороший персонал – это то, что я запомнила об этом поезде. В вагоне были рабочие розетки и можно было без проблем зарядить телефон. Что было для меня просто спасением, так как перед поездкой забыла зарядить, а перед прибытием нужно было созвониться с теми, кто встречал.
В вагоне показывало температуру +24, но в вагоне было реально холодно. Или у них термометр неправильный или я что-то не так ощущаю. Но мне казалось что было не больше 20 градусов тепла.