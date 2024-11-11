Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 293Й Астрахань — Волгоград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Астрахань — Волгоград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Астрахань
17:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аксарайская
17:45
17:47
48 км.
0 ч. 45 мин.
Ашулук
18:46
18:48
121 км.
1 ч. 46 мин.
Харабалинская
19:04
19:06
135 км.
2 ч. 4 мин.
Верхний Баскунчак
20:19
20:21
234 км.
3 ч. 19 мин.
Владимировка
21:03
21:05
275 км.
4 ч. 3 мин.
Разъезд 85км
21:52
21:54
320 км.
4 ч. 52 мин.
Волжский
23:13
23:15
396 км.
6 ч. 13 мин.
Волгоград 1
23:59
417 км.
6 ч. 59 мин.
