Поезд 293А Мурманск — Анапа

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

16:03

Мурманск

2 д. 19 ч. 17 мин.

11:20

Анапа

48

Маршрут следования поезда 293А Мурманск — Анапа на карте со всеми остановками

Расписание поезда Мурманск — Анапа с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Мурманск

16:03

0 км.

0 ч. 0 мин.

Кола

16:18

5 мин.

16:23

9 км.

0 ч. 15 мин.

Оленегорск

18:07

6 мин.

18:13

93 км.

2 ч. 4 мин.

Имандра

19:05

1 мин.

19:06

124 км.

3 ч. 2 мин.

Апатиты 1

19:40

15 мин.

19:55

156 км.

3 ч. 37 мин.

Полярные Зори

20:43

2 мин.

20:45

199 км.

4 ч. 40 мин.

Кандалакша

21:13

25 мин.

21:38

222 км.

5 ч. 10 мин.

Княжая

22:29

3 мин.

22:32

259 км.

6 ч. 26 мин.

Чупа

23:45

5 мин.

23:50

326 км.

7 ч. 42 мин.

Лоухи

00:17

15 мин.

00:32

347 км.

8 ч. 14 мин.

Амбарный

01:02

3 мин.

01:05

382 км.

8 ч. 59 мин.

Энгозеро

01:20

3 мин.

01:23

398 км.

9 ч. 17 мин.

Кузема

02:09

4 мин.

02:13

448 км.

10 ч. 6 мин.

Кемь

03:03

20 мин.

03:23

494 км.

11 ч. 0 мин.

Беломорск

04:20

5 мин.

04:25

541 км.

12 ч. 17 мин.

Идель

05:20

2 мин.

05:22

592 км.

13 ч. 17 мин.

Надвоицы

05:50

5 мин.

05:55

619 км.

13 ч. 47 мин.

Сегежа

06:14

5 мин.

06:19

635 км.

14 ч. 11 мин.

Медвежья Гора

08:05

12 мин.

08:17

728 км.

16 ч. 2 мин.

Кондопога

09:58

5 мин.

10:03

806 км.

17 ч. 55 мин.

Петрозаводск

10:57

35 мин.

11:32

853 км.

18 ч. 54 мин.

Свирь

13:17

34 мин.

13:51

946 км.

21 ч. 14 мин.

Подпорожье

14:06

2 мин.

14:08

951 км.

22 ч. 3 мин.

Лодейное Поле

14:42

4 мин.

14:46

984 км.

22 ч. 39 мин.

Волховстрой 2

16:17

2 мин.

16:19

1095 км.

1 д. 0 ч. 14 мин.

Чудово-Московское

18:00

5 мин.

18:05

1191 км.

1 д. 1 ч. 57 мин.

Окуловка

19:57

1 мин.

19:58

1316 км.

1 д. 3 ч. 54 мин.

Бологое-Московское

20:43

37 мин.

21:20

1386 км.

1 д. 4 ч. 40 мин.

Тверь

00:09

2 мин.

00:11

1546 км.

1 д. 8 ч. 6 мин.

Москва
Восточный Вокзал

03:17

15 мин.

03:32

1708 км.

1 д. 11 ч. 14 мин.

Тула
Московский Вокзал

06:21

30 мин.

06:51

1881 км.

1 д. 14 ч. 18 мин.

Узловая 1
Московской жд

08:15

4 мин.

08:19

1927 км.

1 д. 16 ч. 12 мин.

Ефремов

09:58

2 мин.

10:00

2019 км.

1 д. 17 ч. 55 мин.

Елец

11:27

31 мин.

11:58

2085 км.

1 д. 19 ч. 24 мин.

Липецк

13:21

19 мин.

13:40

2155 км.

1 д. 21 ч. 18 мин.

Усмань

15:12

2 мин.

15:14

2217 км.

1 д. 23 ч. 9 мин.

Придача
Воронеж-Южный

16:48

5 мин.

16:53

2274 км.

2 д. 0 ч. 45 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

18:15

5 мин.

18:20

2349 км.

2 д. 2 ч. 12 мин.

Россошь

20:01

15 мин.

20:16

2437 км.

2 д. 3 ч. 58 мин.

Кутейниково

22:32

2 мин.

22:34

2539 км.

2 д. 6 ч. 29 мин.

Миллерово

23:23

2 мин.

23:25

2594 км.

2 д. 7 ч. 20 мин.

Каменская

00:17

2 мин.

00:19

2660 км.

2 д. 8 ч. 14 мин.

Лихая

00:42

17 мин.

00:59

2679 км.

2 д. 8 ч. 39 мин.

Зверево

01:25

2 мин.

01:27

2695 км.

2 д. 9 ч. 22 мин.

Ростов
Главный

04:20

19 мин.

04:39

2789 км.

2 д. 12 ч. 17 мин.

Староминская-Тимашевск

06:04

2 мин.

06:06

2880 км.

2 д. 14 ч. 1 мин.

Тимашевская

07:40

14 мин.

07:54

2977 км.

2 д. 15 ч. 37 мин.

Анапа

11:20

3124 км.

2 д. 19 ч. 17 мин.

Погода на станциях Мурманск и Анапа

Информация о поезде 293А

Планируете поездку по маршруту Мурманск — Анапа? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 293А. Этот поезд отправляется со станции Мурманск в 16:03 и прибывает на конечную станцию Анапа в 11:20. Вся дорога занимает 2 д. 19 ч. 17 мин., а суммарное время стоянок составляет - 7 ч. 31 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 10397 руб.
  • стоимость купейного места – 22668 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 293А Мурманск - Анапа: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

48 станций

Самая длинная остановка:

37 мин. – станция Бологое-Московское

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

10397 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 9

  1. Людмила

    Вагон прицепили старый, в купе дверь закрывается плохо, запах в вагоне отвратительный, вагон полупустой, нет вайфая, в туалетах бумага серая, для рук рвётся, ужас!!!

  2. Евгений

    Приятный запах в вагоне, интерьер хороший, ехать на этом поезде одно удовольствие, поездка прошла не заметно, зато с максимальным комфортом и удалось немного сэкономить на билете

  3. Роман

    С Севера на Юг само по себе приятно ехать, а ехать с комфортом, как я ехал, вдвойне приятно. За комфорт спасибо проводнику нашего вагона. Я замети, что всех кто должен был выходить на разных станциях он обязательно предупреждал. Вежливый и приятный молодой человек. Поездка комфортная.

  4. Света Марева

    С вагоном мне повезло! Доехала с комфортом. Поезд идет быстро. Длительных стоянок мало. В купе чистота, в туалете тоже. Неприятного запаха нет. Бумажные полотенца и туалетная бумага всегда есть в наличии. Кондиционер есть. Но плохо, что его никак нельзя отрегулировать.

  5. Золоторёва Евгения

    В целом я могу сказать что наше путешествие удалось. Но напрягал кондиционер в вагоне который очень дул холодным воздухом. Мне пришлось свитер накинуть, хотя было вообще довольно тепло.

  6. Павел М.

    Ехал на верхней полке, плацкарт. Пришлось заделать дырку кондиционера и повесить тряпку, чтобы не так сильно на меня дуло. Хорошо что там уже была приспособа так просто ее использовали. Так бы точно заболел пока доехал бы

  7. Алиса

    Проводник был очень вежливым и внимательным. Выполнял свою работу очень хорошо. Мне с сестрой было приятно ехать в чистом вагоне, где все как по часам было расписано. Кондиционер тоже работал. Но было не холодно.

  8. Юра Вольный

    На ночью вырубили кондиционер – к утру была духота дышать нечем. Сходил попросил включить – включили. Но если бы не пошел то наверное сам бы хрен догадался. Проводник какой-то пришибленный.

  9. Фадеева Валентина Викторовна

    Когда будете ехать на поезде в такое дальнее путешествие с детьми – будьте готовы к тому, что им уже через 5 часов надоест ехать и будут выносить мозг, если вы не придумаете чем их можно занять по дороге.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
