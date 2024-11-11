Маршрут следования поезда 293А Мурманск — Анапа
Маршрут следования поезда 293А Мурманск — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Мурманск — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Мурманск
16:03
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кола
16:18
16:23
9 км.
0 ч. 15 мин.
Оленегорск
18:07
18:13
93 км.
2 ч. 4 мин.
Имандра
19:05
19:06
124 км.
3 ч. 2 мин.
Апатиты 1
19:40
19:55
156 км.
3 ч. 37 мин.
Полярные Зори
20:43
20:45
199 км.
4 ч. 40 мин.
Кандалакша
21:13
21:38
222 км.
5 ч. 10 мин.
Княжая
22:29
22:32
259 км.
6 ч. 26 мин.
Чупа
23:45
23:50
326 км.
7 ч. 42 мин.
Лоухи
00:17
00:32
347 км.
8 ч. 14 мин.
Амбарный
01:02
01:05
382 км.
8 ч. 59 мин.
Энгозеро
01:20
01:23
398 км.
9 ч. 17 мин.
Кузема
02:09
02:13
448 км.
10 ч. 6 мин.
Кемь
03:03
03:23
494 км.
11 ч. 0 мин.
Беломорск
04:20
04:25
541 км.
12 ч. 17 мин.
Идель
05:20
05:22
592 км.
13 ч. 17 мин.
Надвоицы
05:50
05:55
619 км.
13 ч. 47 мин.
Сегежа
06:14
06:19
635 км.
14 ч. 11 мин.
Медвежья Гора
08:05
08:17
728 км.
16 ч. 2 мин.
Кондопога
09:58
10:03
806 км.
17 ч. 55 мин.
Петрозаводск
10:57
11:32
853 км.
18 ч. 54 мин.
Свирь
13:17
13:51
946 км.
21 ч. 14 мин.
Подпорожье
14:06
14:08
951 км.
22 ч. 3 мин.
Лодейное Поле
14:42
14:46
984 км.
22 ч. 39 мин.
Волховстрой 2
16:17
16:19
1095 км.
1 д. 0 ч. 14 мин.
Чудово-Московское
18:00
18:05
1191 км.
1 д. 1 ч. 57 мин.
Окуловка
19:57
19:58
1316 км.
1 д. 3 ч. 54 мин.
Бологое-Московское
20:43
21:20
1386 км.
1 д. 4 ч. 40 мин.
Тверь
00:09
00:11
1546 км.
1 д. 8 ч. 6 мин.
Москва
Восточный Вокзал
03:17
03:32
1708 км.
1 д. 11 ч. 14 мин.
Тула
Московский Вокзал
06:21
06:51
1881 км.
1 д. 14 ч. 18 мин.
Узловая 1
Московской жд
08:15
08:19
1927 км.
1 д. 16 ч. 12 мин.
Ефремов
09:58
10:00
2019 км.
1 д. 17 ч. 55 мин.
Елец
11:27
11:58
2085 км.
1 д. 19 ч. 24 мин.
Липецк
13:21
13:40
2155 км.
1 д. 21 ч. 18 мин.
Усмань
15:12
15:14
2217 км.
1 д. 23 ч. 9 мин.
Придача
Воронеж-Южный
16:48
16:53
2274 км.
2 д. 0 ч. 45 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
18:15
18:20
2349 км.
2 д. 2 ч. 12 мин.
Россошь
20:01
20:16
2437 км.
2 д. 3 ч. 58 мин.
Кутейниково
22:32
22:34
2539 км.
2 д. 6 ч. 29 мин.
Миллерово
23:23
23:25
2594 км.
2 д. 7 ч. 20 мин.
Каменская
00:17
00:19
2660 км.
2 д. 8 ч. 14 мин.
Лихая
00:42
00:59
2679 км.
2 д. 8 ч. 39 мин.
Зверево
01:25
01:27
2695 км.
2 д. 9 ч. 22 мин.
Ростов
Главный
04:20
04:39
2789 км.
2 д. 12 ч. 17 мин.
Староминская-Тимашевск
06:04
06:06
2880 км.
2 д. 14 ч. 1 мин.
Тимашевская
07:40
07:54
2977 км.
2 д. 15 ч. 37 мин.
Анапа
11:20
3124 км.
2 д. 19 ч. 17 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 9
Вагон прицепили старый, в купе дверь закрывается плохо, запах в вагоне отвратительный, вагон полупустой, нет вайфая, в туалетах бумага серая, для рук рвётся, ужас!!!
Приятный запах в вагоне, интерьер хороший, ехать на этом поезде одно удовольствие, поездка прошла не заметно, зато с максимальным комфортом и удалось немного сэкономить на билете
С Севера на Юг само по себе приятно ехать, а ехать с комфортом, как я ехал, вдвойне приятно. За комфорт спасибо проводнику нашего вагона. Я замети, что всех кто должен был выходить на разных станциях он обязательно предупреждал. Вежливый и приятный молодой человек. Поездка комфортная.
С вагоном мне повезло! Доехала с комфортом. Поезд идет быстро. Длительных стоянок мало. В купе чистота, в туалете тоже. Неприятного запаха нет. Бумажные полотенца и туалетная бумага всегда есть в наличии. Кондиционер есть. Но плохо, что его никак нельзя отрегулировать.
В целом я могу сказать что наше путешествие удалось. Но напрягал кондиционер в вагоне который очень дул холодным воздухом. Мне пришлось свитер накинуть, хотя было вообще довольно тепло.
Ехал на верхней полке, плацкарт. Пришлось заделать дырку кондиционера и повесить тряпку, чтобы не так сильно на меня дуло. Хорошо что там уже была приспособа так просто ее использовали. Так бы точно заболел пока доехал бы
Проводник был очень вежливым и внимательным. Выполнял свою работу очень хорошо. Мне с сестрой было приятно ехать в чистом вагоне, где все как по часам было расписано. Кондиционер тоже работал. Но было не холодно.
На ночью вырубили кондиционер – к утру была духота дышать нечем. Сходил попросил включить – включили. Но если бы не пошел то наверное сам бы хрен догадался. Проводник какой-то пришибленный.
Когда будете ехать на поезде в такое дальнее путешествие с детьми – будьте готовы к тому, что им уже через 5 часов надоест ехать и будут выносить мозг, если вы не придумаете чем их можно занять по дороге.