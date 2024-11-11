Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 295Э Анапа — Воркута на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Воркута с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
18:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Протока
20:52
20:54
72 км.
2 ч. 17 мин.
Полтавская
21:12
21:14
85 км.
2 ч. 37 мин.
Тимашевская
22:20
22:25
149 км.
3 ч. 45 мин.
Брюховецкая
22:50
22:52
168 км.
4 ч. 15 мин.
Каневская
23:19
23:21
200 км.
4 ч. 44 мин.
Староминская-Тимашевск
00:12
00:14
247 км.
5 ч. 37 мин.
Ростов
Главный
01:41
02:01
338 км.
7 ч. 6 мин.
Новочеркасск
02:59
03:01
376 км.
8 ч. 24 мин.
Шахтная
03:39
03:41
412 км.
9 ч. 4 мин.
Сулин
04:13
04:15
430 км.
9 ч. 38 мин.
Лихая
05:03
05:32
461 км.
10 ч. 28 мин.
Каменская
05:59
06:01
480 км.
11 ч. 24 мин.
Миллерово
06:54
06:56
546 км.
12 ч. 19 мин.
Кутейниково
07:50
07:52
601 км.
13 ч. 15 мин.
Зайцевка
08:30
08:32
638 км.
13 ч. 55 мин.
Россошь
09:34
09:50
703 км.
14 ч. 59 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
11:25
11:30
791 км.
16 ч. 50 мин.
Придача
Воронеж-Южный
13:59
14:03
866 км.
19 ч. 24 мин.
Грязи
Воронежские
17:10
17:48
971 км.
22 ч. 35 мин.
Мичуринск
Воронежский
18:47
18:52
1027 км.
1 д. 0 ч. 12 мин.
Богоявленск
19:38
19:40
1067 км.
1 д. 1 ч. 3 мин.
Рязань 2
22:21
22:47
1225 км.
1 д. 3 ч. 46 мин.
Александров 1
03:10
03:12
1431 км.
1 д. 8 ч. 35 мин.
Ростов
Ярославский
04:36
04:38
1529 км.
1 д. 10 ч. 1 мин.
Ярославль
Главный
05:25
05:35
1583 км.
1 д. 10 ч. 50 мин.
Данилов
06:50
07:30
1648 км.
1 д. 12 ч. 15 мин.
Грязовец
09:05
09:09
1725 км.
1 д. 14 ч. 30 мин.
Вологда 1
09:57
10:15
1765 км.
1 д. 15 ч. 22 мин.
Сухона
10:43
10:45
1795 км.
1 д. 16 ч. 8 мин.
Харовская
11:21
11:23
1850 км.
1 д. 16 ч. 46 мин.
Вожега
12:06
12:08
1908 км.
1 д. 17 ч. 31 мин.
Коноша 1
12:57
13:27
1963 км.
1 д. 18 ч. 22 мин.
Вельск
15:14
15:21
2062 км.
1 д. 20 ч. 39 мин.
Кулой
15:44
15:57
2084 км.
1 д. 21 ч. 9 мин.
Костылево
16:42
16:45
2124 км.
1 д. 22 ч. 7 мин.
Ядриха
19:58
20:02
2300 км.
2 д. 1 ч. 23 мин.
Котлас Южный
21:11
22:11
2309 км.
2 д. 2 ч. 36 мин.
Сольвычегодск
22:34
22:37
2322 км.
2 д. 3 ч. 59 мин.
Низовка
22:56
22:59
2334 км.
2 д. 4 ч. 21 мин.
Урдома
00:13
00:15
2428 км.
2 д. 5 ч. 38 мин.
Межег
01:06
01:07
2487 км.
2 д. 6 ч. 31 мин.
Микунь
01:40
02:15
2532 км.
2 д. 7 ч. 5 мин.
Княжпогост
03:03
03:08
2581 км.
2 д. 8 ч. 28 мин.
Синдор
04:00
04:03
2639 км.
2 д. 9 ч. 25 мин.
Ярега
06:02
06:04
2746 км.
2 д. 11 ч. 27 мин.
Ухта
06:26
06:31
2761 км.
2 д. 11 ч. 51 мин.
Сосногорск
06:50
07:10
2770 км.
2 д. 12 ч. 15 мин.
Ираель
08:41
08:46
2879 км.
2 д. 14 ч. 6 мин.
Кожва 1
10:14
10:16
2994 км.
2 д. 15 ч. 39 мин.
Печора
10:35
11:00
3006 км.
2 д. 16 ч. 0 мин.
Сыня
11:45
11:47
3050 км.
2 д. 17 ч. 10 мин.
Инта 1
13:33
13:52
3175 км.
2 д. 18 ч. 58 мин.
Воркута
18:32
3406 км.
2 д. 23 ч. 57 мин.
