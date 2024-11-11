Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 295Ч Санкт-Петербург — Ижевск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
14:09
1 д. 5 ч. 58 мин.
20:07
20
Маршрут следования поезда 295Ч Санкт-Петербург — Ижевск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Ижевск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
14:09
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
16:39
16:40
160 км.
2 ч. 30 мин.
Окуловка
17:32
17:33
241 км.
3 ч. 23 мин.
Бологое-Московское
18:18
18:30
311 км.
4 ч. 9 мин.
Вышний Волочек
19:39
19:41
354 км.
5 ч. 30 мин.
Тверь
20:50
20:52
470 км.
6 ч. 41 мин.
Москва
Курский Вокзал
23:02
23:25
632 км.
8 ч. 53 мин.
Владимир
02:00
02:26
808 км.
11 ч. 51 мин.
Ковров 1
03:10
03:12
868 км.
13 ч. 1 мин.
Вязники
03:51
03:53
924 км.
13 ч. 42 мин.
Ильино
04:35
04:37
970 км.
14 ч. 26 мин.
Дзержинск
05:02
05:04
1003 км.
14 ч. 53 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
05:36
05:50
1035 км.
15 ч. 27 мин.
Ветлужская
07:19
07:21
1153 км.
17 ч. 10 мин.
Шахунья
08:42
08:44
1258 км.
18 ч. 33 мин.
Котельнич 1
10:40
10:42
1382 км.
20 ч. 31 мин.
Киров
Пассажирский
11:59
12:14
1463 км.
21 ч. 50 мин.
Глазов
15:02
15:04
1645 км.
1 д. 0 ч. 53 мин.
Балезино
15:35
16:05
1671 км.
1 д. 1 ч. 26 мин.
Ижевск
20:07
1801 км.
1 д. 5 ч. 58 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Ижевск Распечатать расписание поезда