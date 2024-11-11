Маршрут следования и продажа билетов
13:15
1 д. 20 ч. 35 мин.
09:50
Маршрут следования поезда 296С Новороссийск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новороссийск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новороссийск
13:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
13:41
13:45
14 км.
0 ч. 26 мин.
Крымская
14:18
14:24
42 км.
1 ч. 3 мин.
Абинская
14:40
14:42
53 км.
1 ч. 25 мин.
Краснодар 1
16:30
16:44
121 км.
3 ч. 15 мин.
Динская
17:26
17:28
148 км.
4 ч. 11 мин.
Кореновск
18:18
18:20
182 км.
5 ч. 3 мин.
Выселки
18:48
18:50
201 км.
5 ч. 33 мин.
Крыловская
21:00
21:02
280 км.
7 ч. 45 мин.
Кущевка
21:34
21:38
313 км.
8 ч. 19 мин.
Ростов
Главный
22:52
23:14
387 км.
9 ч. 37 мин.
Новочеркасск
00:12
00:14
425 км.
10 ч. 57 мин.
Шахтная
00:52
00:54
461 км.
11 ч. 37 мин.
Сулин
01:22
01:24
479 км.
12 ч. 7 мин.
Зверево
01:46
01:48
494 км.
12 ч. 31 мин.
Лихая
02:10
02:24
510 км.
12 ч. 55 мин.
Каменская
02:51
02:53
529 км.
13 ч. 36 мин.
Миллерово
03:44
03:46
595 км.
14 ч. 29 мин.
Кутейниково
04:38
04:40
650 км.
15 ч. 23 мин.
Россошь
06:18
06:52
752 км.
17 ч. 3 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
08:28
08:33
840 км.
19 ч. 13 мин.
Придача
Воронеж-Южный
10:13
10:18
915 км.
20 ч. 58 мин.
Усмань
11:45
11:47
972 км.
22 ч. 30 мин.
Липецк
14:02
14:12
1034 км.
1 д. 0 ч. 47 мин.
Елец
15:25
16:05
1104 км.
1 д. 2 ч. 10 мин.
Ефремов
17:41
17:43
1170 км.
1 д. 4 ч. 26 мин.
Узловая 1
Московской жд
19:32
19:34
1262 км.
1 д. 6 ч. 17 мин.
Тула
Московский Вокзал
20:30
21:05
1308 км.
1 д. 7 ч. 15 мин.
Москва
Курский Вокзал
23:44
00:09
1481 км.
1 д. 10 ч. 29 мин.
Тверь
02:07
02:09
1643 км.
1 д. 12 ч. 52 мин.
Вышний Волочек
03:22
03:24
1759 км.
1 д. 14 ч. 7 мин.
Бологое-Московское
03:54
03:56
1802 км.
1 д. 14 ч. 39 мин.
Окуловка
04:45
04:46
1872 км.
1 д. 15 ч. 30 мин.
Малая Вишера
05:41
05:43
1953 км.
1 д. 16 ч. 26 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
09:50
2113 км.
1 д. 20 ч. 35 мин.
