Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 298У Москва — Ульяновск.
Маршрут следования поезда 298У Москва — Ульяновск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Ульяновск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
22:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
02:02
02:14
181 км.
3 ч. 12 мин.
Шилово
03:40
03:42
264 км.
4 ч. 50 мин.
Сасово
04:44
04:47
331 км.
5 ч. 54 мин.
Зубова Поляна
05:53
05:55
397 км.
7 ч. 3 мин.
Потьма
06:14
06:33
402 км.
7 ч. 24 мин.
Торбеево
06:53
06:55
424 км.
8 ч. 3 мин.
Ковылкино
07:33
07:35
468 км.
8 ч. 43 мин.
Кадошкино
08:09
08:11
500 км.
9 ч. 19 мин.
Рузаевка
08:45
09:00
534 км.
9 ч. 55 мин.
Воеводское
09:33
09:35
564 км.
10 ч. 43 мин.
Ночка
10:24
10:26
612 км.
11 ч. 34 мин.
Инза
10:43
11:16
628 км.
11 ч. 53 мин.
Вешкайма
12:27
12:32
682 км.
13 ч. 37 мин.
Чуфарово
12:55
13:00
697 км.
14 ч. 5 мин.
Майна
13:26
13:29
715 км.
14 ч. 36 мин.
Ульяновск
Центральный
14:26
763 км.
15 ч. 36 мин.
