Маршрут следования и продажа билетов
14:55
2 д. 14 ч. 3 мин.
04:58
51
Маршрут следования поезда 301Ц Алматы (Казахстан) — Новосибирск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Алматы (Казахстан) — Новосибирск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Алматы 2
14:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Алматы 1
15:18
15:49
7 км.
0 ч. 23 мин.
Жеты-Су
16:07
16:10
18 км.
1 ч. 12 мин.
Байсерке
16:20
16:22
24 км.
1 ч. 25 мин.
Жетыген
16:50
16:55
47 км.
1 ч. 55 мин.
Капчагай
17:22
17:26
69 км.
2 ч. 27 мин.
Коскудук
18:04
18:07
102 км.
3 ч. 9 мин.
Сары-Озек
19:42
19:57
156 км.
4 ч. 47 мин.
Айна-Булак
20:42
20:44
185 км.
5 ч. 47 мин.
Коксу
21:29
21:32
227 км.
6 ч. 34 мин.
Уш-Тобе
22:05
22:20
255 км.
7 ч. 10 мин.
Мулалы
23:07
23:09
289 км.
8 ч. 12 мин.
Алажиде
23:21
23:23
296 км.
8 ч. 26 мин.
Матай
00:23
00:38
351 км.
9 ч. 28 мин.
Лепсы
01:18
01:23
391 км.
10 ч. 23 мин.
Акбалык
02:00
02:03
433 км.
11 ч. 5 мин.
Каракум
02:41
02:44
472 км.
11 ч. 46 мин.
Актогай
03:02
03:27
488 км.
12 ч. 7 мин.
Тансык
04:03
04:06
526 км.
13 ч. 8 мин.
Темекили
04:42
04:44
563 км.
13 ч. 47 мин.
Кошкентал
05:25
05:27
597 км.
14 ч. 30 мин.
Аягоз
05:51
06:16
614 км.
14 ч. 56 мин.
Эгыз-Кзыл
06:37
06:39
628 км.
15 ч. 42 мин.
Ушбийк
07:27
07:30
669 км.
16 ч. 32 мин.
Жарма
08:19
08:29
710 км.
17 ч. 24 мин.
Копан-Булак
08:57
09:00
726 км.
18 ч. 2 мин.
Жангиз-Тобе
09:44
09:54
765 км.
18 ч. 49 мин.
Шар
11:03
11:18
807 км.
20 ч. 8 мин.
Суук-Булак
11:49
11:51
836 км.
20 ч. 54 мин.
Дельбегетей
12:19
12:20
864 км.
21 ч. 24 мин.
Шоптыхак
12:56
12:58
890 км.
22 ч. 1 мин.
Жана-Семей
13:23
13:28
911 км.
22 ч. 28 мин.
Семей
13:46
14:13
917 км.
22 ч. 51 мин.
Дюсакен
14:43
14:46
939 км.
23 ч. 48 мин.
Бель-Агач
15:08
15:18
963 км.
1 д. 0 ч. 13 мин.
Обгонный Пункт №41
15:43
15:54
980 км.
1 д. 0 ч. 48 мин.
Аул
16:25
17:55
1004 км.
1 д. 1 ч. 30 мин.
Локоть
18:30
20:20
1030 км.
1 д. 3 ч. 35 мин.
Рубцовск
18:47
18:57
1056 км.
2 д. 3 ч. 52 мин.
Поспелиха
19:53
19:55
1124 км.
2 д. 4 ч. 58 мин.
Шипуново
20:27
20:29
1162 км.
2 д. 5 ч. 32 мин.
Алейская
21:08
21:13
1209 км.
2 д. 6 ч. 13 мин.
Топчиха
21:51
21:53
1250 км.
2 д. 6 ч. 56 мин.
Барнаул
23:00
23:47
1323 км.
2 д. 8 ч. 5 мин.
Алтайская
00:06
00:11
1335 км.
2 д. 9 ч. 11 мин.
Усть-Тальменская
01:07
01:09
1388 км.
2 д. 10 ч. 12 мин.
Черепаново
01:51
02:35
1434 км.
2 д. 10 ч. 56 мин.
Искитим
03:38
03:40
1480 км.
2 д. 12 ч. 43 мин.
Бердск
04:02
04:05
1497 км.
2 д. 13 ч. 7 мин.
Сеятель
04:18
04:20
1508 км.
2 д. 13 ч. 23 мин.
Новосибирск
Главный
04:58
1529 км.
2 д. 14 ч. 3 мин.
