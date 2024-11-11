Поезд 301Ц Алматы (Казахстан) — Новосибирск

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

14:55

Алматы (Казахстан)

2 д. 14 ч. 3 мин.

04:58

Новосибирск

51

Маршрут следования поезда 301Ц Алматы (Казахстан) — Новосибирск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Алматы (Казахстан) — Новосибирск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Алматы 2

14:55

0 км.

0 ч. 0 мин.

Алматы 1

15:18

31 мин.

15:49

7 км.

0 ч. 23 мин.

Жеты-Су

16:07

3 мин.

16:10

18 км.

1 ч. 12 мин.

Байсерке

16:20

2 мин.

16:22

24 км.

1 ч. 25 мин.

Жетыген

16:50

5 мин.

16:55

47 км.

1 ч. 55 мин.

Капчагай

17:22

4 мин.

17:26

69 км.

2 ч. 27 мин.

Коскудук

18:04

3 мин.

18:07

102 км.

3 ч. 9 мин.

Сары-Озек

19:42

15 мин.

19:57

156 км.

4 ч. 47 мин.

Айна-Булак

20:42

2 мин.

20:44

185 км.

5 ч. 47 мин.

Коксу

21:29

3 мин.

21:32

227 км.

6 ч. 34 мин.

Уш-Тобе

22:05

15 мин.

22:20

255 км.

7 ч. 10 мин.

Мулалы

23:07

2 мин.

23:09

289 км.

8 ч. 12 мин.

Алажиде

23:21

2 мин.

23:23

296 км.

8 ч. 26 мин.

Матай

00:23

15 мин.

00:38

351 км.

9 ч. 28 мин.

Лепсы

01:18

5 мин.

01:23

391 км.

10 ч. 23 мин.

Акбалык

02:00

3 мин.

02:03

433 км.

11 ч. 5 мин.

Каракум

02:41

3 мин.

02:44

472 км.

11 ч. 46 мин.

Актогай

03:02

25 мин.

03:27

488 км.

12 ч. 7 мин.

Тансык

04:03

3 мин.

04:06

526 км.

13 ч. 8 мин.

Темекили

04:42

2 мин.

04:44

563 км.

13 ч. 47 мин.

Кошкентал

05:25

2 мин.

05:27

597 км.

14 ч. 30 мин.

Аягоз

05:51

25 мин.

06:16

614 км.

14 ч. 56 мин.

Эгыз-Кзыл

06:37

2 мин.

06:39

628 км.

15 ч. 42 мин.

Ушбийк

07:27

3 мин.

07:30

669 км.

16 ч. 32 мин.

Жарма

08:19

10 мин.

08:29

710 км.

17 ч. 24 мин.

Копан-Булак

08:57

3 мин.

09:00

726 км.

18 ч. 2 мин.

Жангиз-Тобе

09:44

10 мин.

09:54

765 км.

18 ч. 49 мин.

Шар

11:03

15 мин.

11:18

807 км.

20 ч. 8 мин.

Суук-Булак

11:49

2 мин.

11:51

836 км.

20 ч. 54 мин.

Дельбегетей

12:19

1 мин.

12:20

864 км.

21 ч. 24 мин.

Шоптыхак

12:56

2 мин.

12:58

890 км.

22 ч. 1 мин.

Жана-Семей

13:23

5 мин.

13:28

911 км.

22 ч. 28 мин.

Семей

13:46

27 мин.

14:13

917 км.

22 ч. 51 мин.

Дюсакен

14:43

3 мин.

14:46

939 км.

23 ч. 48 мин.

Бель-Агач

15:08

10 мин.

15:18

963 км.

1 д. 0 ч. 13 мин.

Обгонный Пункт №41

15:43

11 мин.

15:54

980 км.

1 д. 0 ч. 48 мин.

Аул

16:25

90 мин.

17:55

1004 км.

1 д. 1 ч. 30 мин.

Локоть

18:30

110 мин.

20:20

1030 км.

1 д. 3 ч. 35 мин.

Рубцовск

18:47

10 мин.

18:57

1056 км.

2 д. 3 ч. 52 мин.

Поспелиха

19:53

2 мин.

19:55

1124 км.

2 д. 4 ч. 58 мин.

Шипуново

20:27

2 мин.

20:29

1162 км.

2 д. 5 ч. 32 мин.

Алейская

21:08

5 мин.

21:13

1209 км.

2 д. 6 ч. 13 мин.

Топчиха

21:51

2 мин.

21:53

1250 км.

2 д. 6 ч. 56 мин.

Барнаул

23:00

47 мин.

23:47

1323 км.

2 д. 8 ч. 5 мин.

Алтайская

00:06

5 мин.

00:11

1335 км.

2 д. 9 ч. 11 мин.

Усть-Тальменская

01:07

2 мин.

01:09

1388 км.

2 д. 10 ч. 12 мин.

Черепаново

01:51

44 мин.

02:35

1434 км.

2 д. 10 ч. 56 мин.

Искитим

03:38

2 мин.

03:40

1480 км.

2 д. 12 ч. 43 мин.

Бердск

04:02

3 мин.

04:05

1497 км.

2 д. 13 ч. 7 мин.

Сеятель

04:18

2 мин.

04:20

1508 км.

2 д. 13 ч. 23 мин.

Новосибирск
Главный

04:58

1529 км.

2 д. 14 ч. 3 мин.

Информация о поезде 301Ц

Планируете поездку по маршруту Алматы (Казахстан) — Новосибирск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 301Ц. Этот поезд отправляется со станции Алматы в 14:55 и прибывает на конечную станцию Новосибирск в 04:58. Вся дорога занимает 2 д. 14 ч. 3 мин., а суммарное время стоянок составляет - 10 ч. 0 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 301Ц

Количество остановок поезда:

51 станция

Самая длинная остановка:

110 мин. – станция Локоть

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Оставить отзыв о поезде 301Ц:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
