Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 302Ж Грозный — Волгоград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Грозный — Волгоград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Грозный
06:28
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ханкала
06:44
07:14
6 км.
0 ч. 16 мин.
Аргун
07:30
07:39
15 км.
1 ч. 2 мин.
Джалка
07:57
07:59
24 км.
1 ч. 29 мин.
Гудермес
08:21
08:55
33 км.
1 ч. 53 мин.
Червленная-Узловая
09:20
09:50
48 км.
2 ч. 52 мин.
Шелковская
10:43
10:46
77 км.
4 ч. 15 мин.
Каргинская
11:35
11:40
105 км.
5 ч. 7 мин.
Кизляр
12:13
12:26
125 км.
5 ч. 45 мин.
Кочубей
13:40
13:46
185 км.
7 ч. 12 мин.
Артезиан
14:52
15:22
248 км.
8 ч. 24 мин.
Белое Озеро
15:57
16:01
277 км.
9 ч. 29 мин.
Улан-Холл
16:26
16:33
303 км.
9 ч. 58 мин.
Олейниково
17:05
17:06
331 км.
10 ч. 37 мин.
Яндыки
17:26
17:27
346 км.
10 ч. 58 мин.
Зензели
17:41
17:42
358 км.
11 ч. 13 мин.
Разъезд №4
17:56
17:58
371 км.
11 ч. 28 мин.
Басинская
18:15
18:16
382 км.
11 ч. 47 мин.
Разъезд №3
18:31
18:34
393 км.
12 ч. 3 мин.
Линейная
18:48
18:49
404 км.
12 ч. 20 мин.
Разъезд №2
19:08
19:09
418 км.
12 ч. 40 мин.
Ильменный
19:24
19:25
431 км.
12 ч. 56 мин.
Астрахань
19:58
20:48
453 км.
13 ч. 30 мин.
Дельта
21:24
21:25
483 км.
14 ч. 56 мин.
Аксарайская
21:50
21:52
501 км.
15 ч. 22 мин.
Досанг
22:10
22:12
514 км.
15 ч. 42 мин.
Сероглазово
22:41
22:56
545 км.
16 ч. 13 мин.
Ашулук
23:23
23:59
574 км.
16 ч. 55 мин.
Харабалинская
00:16
00:22
588 км.
17 ч. 48 мин.
Чапчачи
00:41
00:43
605 км.
18 ч. 13 мин.
Верблюжья
01:09
01:11
633 км.
18 ч. 41 мин.
Богдо
01:37
01:39
661 км.
19 ч. 9 мин.
Верхний Баскунчак
02:09
02:29
689 км.
19 ч. 41 мин.
Ахтуба
03:07
03:13
728 км.
20 ч. 39 мин.
Владимировка
03:21
03:31
730 км.
20 ч. 53 мин.
Пологое Займище
03:56
03:58
754 км.
21 ч. 28 мин.
Капустин Яр
04:16
04:41
770 км.
21 ч. 48 мин.
Разъезд 85км
04:51
04:55
775 км.
22 ч. 23 мин.
Ленинск
05:32
05:41
817 км.
23 ч. 4 мин.
Волжский
06:20
06:22
851 км.
23 ч. 52 мин.
Волгоград 1
07:00
872 км.
1 д. 0 ч. 32 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В поезде ехала 23.02.2021 было очень комфортно и не холодно. Только плохо что не работали розетки, не смогла подзарядить свой телефон. Но это мелочи жизни.
Когда я сел в поезд было все сначала хорошо. Но позже стало душно ехать. То ли что-то с кондиционером, то ли с чем другим. Просто реально ждал уже следующую остановку, чтобы открыли двери и в вагон залетел кислород. Надо что-то с этим делать ребята.
Ездила на этом поезде с дочкой и мужем. Поездкой осталась вполне довольна. Приличный персонал. Хороший кофе в поезде.
Разочаровалась поездкой. В поезде было грязно, нанесли с улицы песка и грязи и пока я не сделала замечание – проводницы даже не чухались хоть как-то навести в вагоне порядок.
Дорогой билет. Раньше было намного дешевле, сейчас пол пенсии уходит на эту поездку. Совсем уже ошалели там.