Маршрут следования и продажа билетов
01:52
2 д. 22 ч. 56 мин.
00:48
29
Маршрут следования поезда 319Щ Куляб (Таджикистан) — Волгоград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Куляб (Таджикистан) — Волгоград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Куляб
01:52
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дангара
04:46
04:48
46 км.
2 ч. 54 мин.
Сангтуда
05:37
05:39
64 км.
3 ч. 45 мин.
Хатлон
06:11
06:31
89 км.
4 ч. 19 мин.
Вахш
06:58
07:00
106 км.
5 ч. 6 мин.
Яван
08:09
08:11
141 км.
6 ч. 17 мин.
Янги-Базар
09:53
09:55
165 км.
8 ч. 1 мин.
Рохаты
10:15
10:17
177 км.
8 ч. 23 мин.
Душанбе 1
10:32
13:05
183 км.
8 ч. 40 мин.
Кумкурган
17:56
19:00
315 км.
16 ч. 4 мин.
Бойсун
20:08
20:13
360 км.
18 ч. 16 мин.
Карши
00:32
01:02
507 км.
22 ч. 40 мин.
Бухара 1
03:08
03:38
652 км.
1 д. 1 ч. 16 мин.
Мискин
07:58
08:28
985 км.
1 д. 6 ч. 6 мин.
Нукус
11:32
11:50
1163 км.
1 д. 9 ч. 40 мин.
Кунград
13:33
14:05
1256 км.
1 д. 11 ч. 41 мин.
Бейнеу
23:58
01:58
1641 км.
1 д. 22 ч. 6 мин.
Кульсары
05:14
05:24
1846 км.
2 д. 3 ч. 22 мин.
Макат
07:16
07:36
1935 км.
2 д. 5 ч. 24 мин.
Доссор
08:14
08:27
1966 км.
2 д. 6 ч. 22 мин.
Атырау
10:00
10:20
2052 км.
2 д. 8 ч. 8 мин.
Ак-Кистау
11:26
11:34
2124 км.
2 д. 9 ч. 34 мин.
Исатай
12:54
13:01
2209 км.
2 д. 11 ч. 2 мин.
Ганюшкино
14:15
16:15
2287 км.
2 д. 12 ч. 23 мин.
Аксарайская
15:47
18:07
2368 км.
2 д. 13 ч. 55 мин.
Верхний Баскунчак
20:52
21:00
2554 км.
2 д. 19 ч. 0 мин.
Владимировка
21:45
21:47
2595 км.
2 д. 19 ч. 53 мин.
Волжский
23:58
00:08
2713 км.
2 д. 22 ч. 6 мин.
Волгоград 1
00:48
2734 км.
2 д. 22 ч. 56 мин.
