Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 321И Забайкальск — Иркутск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
07:16
1 д. 5 ч. 43 мин.
12:59
23
Маршрут следования поезда 321И Забайкальск — Иркутск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Забайкальск — Иркутск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Забайкал
07:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Борзя
09:18
09:54
101 км.
2 ч. 2 мин.
Ясногорск
11:05
11:15
5179 км.
3 ч. 49 мин.
Оловянная
11:32
11:42
10167 км.
4 ч. 16 мин.
Могойтуй
12:50
13:00
10226 км.
5 ч. 34 мин.
Карымская
14:31
14:49
10281 км.
7 ч. 15 мин.
Чита 2
16:43
17:46
10354 км.
9 ч. 27 мин.
Хилок
22:48
23:03
10576 км.
15 ч. 32 мин.
Петровский Завод
01:56
02:05
10687 км.
18 ч. 40 мин.
Новоильинский
02:57
02:59
10731 км.
19 ч. 41 мин.
Заиграево
03:32
03:34
10765 км.
20 ч. 16 мин.
Заудинский
04:12
04:15
10806 км.
20 ч. 56 мин.
Улан-Удэ
04:29
04:59
10812 км.
21 ч. 13 мин.
Татаурово
05:38
05:40
10846 км.
22 ч. 22 мин.
Селенга
06:12
06:14
10886 км.
22 ч. 56 мин.
Тимлюй
06:31
06:33
10903 км.
23 ч. 15 мин.
Мысовая
07:35
07:37
10963 км.
1 д. 0 ч. 19 мин.
Танхой
08:32
08:34
11017 км.
1 д. 1 ч. 16 мин.
Выдрино
09:08
09:10
11051 км.
1 д. 1 ч. 52 мин.
Байкальск
09:39
09:41
11080 км.
1 д. 2 ч. 23 мин.
Слюдянка 1
10:29
10:31
11118 км.
1 д. 3 ч. 13 мин.
Гончарово
12:32
12:34
11183 км.
1 д. 5 ч. 16 мин.
Иркутск
Пассажирский
12:59
11196 км.
1 д. 5 ч. 43 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Забайкальск → Иркутск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Очень приятный фирменный поезд, хорошие кресла, было очень мягко. Большой плюс в том, что можно целиком откинуть спинку и нормально спать. В вагоне внутри очень чисто и в наличии два биотуалета, которые не ломались по дороге и исправно работали.
Ехал в 1 вагоне – странно но у нас почему-то н было столиков около каждого пассажира. При этом во втором вагоне эти столики были! Очень странно почему так?
Общее впечатление от поездки – отличное. Ничего плохого не могу сказать. Я была в двухместном купе. Отдохнула по дороге еще лучше, чем дома.
Спасибо проводнице, которая хорошо нас обслуживала. Поезд выше всяких похвал. Чистые биотуалеты и урны в каждом углу. Вагоны новые и очень хорошие.
В целом претензий нет. Все по чину. Понятно за что заплатил. Только проводница была сильно навязчива. Пыталась постоянно что-то продать. То сухарики, то доширак, то чай то еще что-то. Это не особо понравилось.