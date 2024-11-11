Маршрут следования и продажа билетов
17:35
2 д. 0 ч. 25 мин.
18:00
33
Маршрут следования поезда 322С Новороссийск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новороссийск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новороссийск
17:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
18:02
18:07
14 км.
0 ч. 27 мин.
Крымская
18:38
18:43
42 км.
1 ч. 3 мин.
Протока
19:50
19:52
79 км.
2 ч. 15 мин.
Тимашевская
21:20
21:40
155 км.
3 ч. 45 мин.
Брюховецкая
22:03
22:05
174 км.
4 ч. 28 мин.
Каневская
22:34
22:36
206 км.
4 ч. 59 мин.
Староминская-Тимашевск
23:22
23:24
253 км.
5 ч. 47 мин.
Ростов
Главный
00:50
01:08
344 км.
7 ч. 15 мин.
Новочеркасск
01:57
01:59
382 км.
8 ч. 22 мин.
Шахтная
02:45
02:47
418 км.
9 ч. 10 мин.
Сулин
03:13
03:15
436 км.
9 ч. 38 мин.
Зверево
03:38
03:40
451 км.
10 ч. 3 мин.
Лихая
04:03
04:17
467 км.
10 ч. 28 мин.
Каменская
04:45
04:47
486 км.
11 ч. 10 мин.
Миллерово
05:38
05:40
552 км.
12 ч. 3 мин.
Кутейниково
06:31
06:33
607 км.
12 ч. 56 мин.
Россошь
08:04
08:19
709 км.
14 ч. 29 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
10:35
10:40
797 км.
17 ч. 0 мин.
Придача
Воронеж-Южный
12:28
12:31
872 км.
18 ч. 53 мин.
Липецк
15:52
15:57
983 км.
22 ч. 17 мин.
Елец
17:18
17:49
1053 км.
23 ч. 43 мин.
Ефремов
19:25
19:27
1119 км.
1 д. 1 ч. 50 мин.
Узловая 1
Московской жд
21:19
21:23
1211 км.
1 д. 3 ч. 44 мин.
Тула
Московский Вокзал
22:20
22:59
1257 км.
1 д. 4 ч. 45 мин.
Тарусская
23:49
00:06
1317 км.
1 д. 6 ч. 14 мин.
Москва
Восточный Вокзал
01:53
02:13
1431 км.
1 д. 8 ч. 18 мин.
Тверь
10:13
10:15
1593 км.
1 д. 16 ч. 38 мин.
Вышний Волочек
12:02
12:03
1709 км.
1 д. 18 ч. 27 мин.
Бологое-Московское
12:34
12:47
1752 км.
1 д. 18 ч. 59 мин.
Окуловка
13:35
13:36
1822 км.
1 д. 20 ч. 0 мин.
Малая Вишера
14:24
14:25
1903 км.
1 д. 20 ч. 49 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
18:00
2063 км.
2 д. 0 ч. 25 мин.
