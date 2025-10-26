Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 323Н Барнаул — Татарск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Барнаул — Татарск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Барнаул
16:14
0 км.
0 ч. 0 мин.
Штабка
16:43
16:45
24 км.
0 ч. 29 мин.
Сарайский
17:01
17:03
39 км.
0 ч. 47 мин.
Ребриха
18:08
18:21
103 км.
1 ч. 54 мин.
Паново
18:34
18:36
114 км.
2 ч. 20 мин.
Подстепный
18:51
18:52
128 км.
2 ч. 37 мин.
Корчино
19:08
19:13
147 км.
2 ч. 54 мин.
Овечкино
19:34
19:36
171 км.
3 ч. 20 мин.
Гилевка
20:01
20:14
200 км.
3 ч. 47 мин.
Леньки
20:36
20:41
224 км.
4 ч. 22 мин.
Новоблаговещенка
21:16
21:21
263 км.
5 ч. 2 мин.
Остановочный пункт 51км
21:44
21:45
283 км.
5 ч. 30 мин.
Яготинская
21:56
22:02
290 км.
5 ч. 42 мин.
Остановочный пункт 24км
22:27
22:28
309 км.
6 ч. 13 мин.
Кильты
22:41
22:42
318 км.
6 ч. 27 мин.
Кулунда
23:00
00:13
332 км.
6 ч. 46 мин.
Табуны
00:44
00:47
356 км.
8 ч. 30 мин.
Славгород
01:15
01:35
381 км.
9 ч. 1 мин.
Красный Дол
01:55
01:56
399 км.
9 ч. 41 мин.
Бурла
02:21
02:26
424 км.
10 ч. 7 мин.
Чуманский
02:46
02:47
448 км.
10 ч. 32 мин.
Карасук 1
03:10
03:40
472 км.
10 ч. 56 мин.
Осолодино
03:54
04:02
479 км.
11 ч. 40 мин.
Савкино
04:19
04:20
493 км.
12 ч. 5 мин.
Баган
04:41
04:46
519 км.
12 ч. 27 мин.
Купино
05:15
05:20
557 км.
13 ч. 1 мин.
Шипицыно
05:47
05:49
590 км.
13 ч. 33 мин.
Чистоозерная
06:13
06:18
616 км.
13 ч. 59 мин.
Остановочный пункт 56км
06:33
06:34
631 км.
14 ч. 19 мин.
Табулга
06:46
06:48
641 км.
14 ч. 32 мин.
Остановочный пункт 22км
07:06
07:07
662 км.
14 ч. 52 мин.
Татарская
07:30
682 км.
15 ч. 16 мин.
