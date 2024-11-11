Татарск: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Татарск. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Татарск работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Татарск на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
974А
Москва
Хабаровск
00:01
Татарская
8 д. 13 ч. 31 мин.
19:31
Хабаровск 1
627Н
Новосибирск
Кулунда
00:10
Татарская
17 ч. 24 мин.
08:22
Кулунда
139Н
Новосибирск
Адлер
00:14
Татарская
3 д. 13 ч. 18 мин.
06:56
Адлер
275Н
Новокузнецк
Казань
00:14
Татарская
2 д. 0 ч. 57 мин.
06:27
Казань (Пассажирская)
140Н
Барнаул
Адлер
00:23
Татарская
3 д. 19 ч. 8 мин.
05:52
Адлер
009Н
Владивосток
Москва
00:25
Татарская
6 д. 9 ч. 15 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
901Ы
Красноярск
Москва
00:25
Татарская
2 д. 11 ч. 10 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
239Н
Новосибирск
Москва
00:31
Татарская
1 д. 21 ч. 17 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
161Э
Владивосток
Москва
00:31
Татарская
6 д. 9 ч. 15 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
216Н
Барнаул
Адлер
00:37
Татарская
3 д. 17 ч. 17 мин.
05:32
Адлер
115И
Томск
Адлер
00:37
Татарская
3 д. 16 ч. 32 мин.
05:32
Адлер
984А
Москва
Хабаровск
00:52
Татарская
8 д. 15 ч. 56 мин.
21:56
Хабаровск 1
107Н
Новосибирск
Омск
01:17
Татарская
8 ч. 20 мин.
03:25
Омск (Пассажирский)
100Э
Таврия
Москва
Владивосток
01:23
Татарская
6 д. 22 ч. 31 мин.
23:06
Владивосток
002Э
Москва
Владивосток
01:25
Татарская
6 д. 22 ч. 17 мин.
23:17
Владивосток
087Н
Иртыш
Новосибирск
Омск
01:30
Татарская
8 ч. 32 мин.
03:45
Омск (Пассажирский)
100Щ
Москва
Владивосток
01:36
Татарская
6 д. 23 ч. 3 мин.
23:38
Владивосток
273И
Северобайкальск
Адлер
01:45
Татарская
5 д. 8 ч. 2 мин.
08:01
Адлер
127Ы
Красноярск
Адлер
01:45
Татарская
4 д. 1 ч. 53 мин.
08:01
Адлер
211Ы
Красноярск
Анапа
01:45
Татарская
4 д. 0 ч. 17 мин.
06:25
Анапа
269Ь
Чита
Адлер
01:45
Татарская
5 д. 16 ч. 4 мин.
08:01
Адлер
973Э
Владивосток
Москва
01:52
Татарская
10 д. 5 ч. 5 мин.
01:00
Москва (Ярославский Вокзал)
069Я
Чита
Тюмень
02:47
Татарская
2 д. 23 ч. 43 мин.
14:29
Тюмень
069Ч
Чита
Москва
02:47
Татарская
4 д. 14 ч. 10 мин.
04:56
Москва (Ярославский Вокзал)
126Е
Обь
Тюмень
Новосибирск
04:12
Татарская
15 ч. 38 мин.
09:55
Новосибирск (Главный)
013Н
Новокузнецк
Новокузнецк
Санкт-Петербург
04:44
Татарская
2 д. 18 ч. 57 мин.
09:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
069Ь
Чита – Москва
Чита
Москва
04:57
Татарская
4 д. 13 ч. 56 мин.
04:56
Москва (Ярославский Вокзал)
205И
Иркутск
Анапа
06:24
Татарская
4 д. 16 ч. 2 мин.
06:25
Анапа
235Э
Тында
Анапа
06:24
Татарская
6 д. 2 ч. 35 мин.
06:25
Анапа
201Ы
Красноярск
Анапа
06:24
Татарская
3 д. 18 ч. 49 мин.
06:25
Анапа
129Ы
Красноярск
Анапа
06:30
Татарская
3 д. 18 ч. 40 мин.
06:30
Анапа
229И
Северобайкальск
Анапа
06:30
Татарская
4 д. 22 ч. 27 мин.
06:30
Анапа
250Н
Имеретинский Курорт (Адлер)
Новокузнецк
07:47
Татарская
4 д. 5 ч. 2 мин.
22:48
Новокузнецк
095У
Барнаул
Нижневартовск
08:10
Татарская
2 д. 0 ч. 52 мин.
19:00
Нижневартовск 1
136Н
Барнаул
Москва
08:10
Татарская
2 д. 9 ч. 16 мин.
05:46
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
658Н
Бийск
Москва
08:10
Татарская
2 д. 16 ч. 16 мин.
05:46
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
095Н
Барнаул
Москва
08:15
Татарская
2 д. 12 ч. 56 мин.
05:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
424Н
Татарская
Барнаул
08:15
Татарская
16 ч. 52 мин.
01:07
Барнаул
422Н
Татарская
Барнаул
08:15
Татарская
16 ч. 52 мин.
01:07
Барнаул
324Н
Татарская
Барнаул
08:15
Татарская
16 ч. 52 мин.
01:07
Барнаул
076Э
Таврия
Москва
Нерюнгри
08:33
Татарская
5 д. 4 ч. 9 мин.
17:19
Нерюнгри
081И
Улан-Удэ
Москва
09:00
Татарская
3 д. 20 ч. 42 мин.
05:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
117Н
Новокузнецк
Москва
09:00
Татарская
2 д. 11 ч. 8 мин.
05:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
137Е
Нижневартовск
Новокузнецк
09:24
Татарская
1 д. 20 ч. 37 мин.
00:22
Новокузнецк
011Й
Владивосток
Самара
09:25
Татарская
6 д. 7 ч. 7 мин.
21:37
Самара
075Э
Нерюнгри
Москва
09:28
Татарская
5 д. 5 ч. 45 мин.
04:42
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
117У
Новокузнецк
Москва
09:40
Татарская
2 д. 11 ч. 38 мин.
05:38
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
278И
Листвянка (ст. Байкал)
Нижний Новгород
09:40
Татарская
3 д. 16 ч. 18 мин.
23:13
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
197И
Иркутск
Москва
09:43
Татарская
3 д. 11 ч. 5 мин.
05:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
624Н
Татарская
Барнаул
10:10
Татарская
17 ч. 7 мин.
03:17
Барнаул
056Ы
Енисей
Москва
Красноярск
10:16
Татарская
2 д. 12 ч. 3 мин.
04:53
Красноярск (Пассажирский)
125Е
Обь
Новый Уренгой
Новосибирск
10:28
Татарская
1 д. 21 ч. 28 мин.
16:07
Новосибирск (Главный)
070Я
Фирменный
Москва
Чита
10:50
Татарская
4 д. 10 ч. 58 мин.
00:18
Чита 2
118Н
Москва
Новокузнецк
11:03
Татарская
2 д. 9 ч. 11 мин.
01:34
Новокузнецк
070Ч
Москва
Чита
11:08
Татарская
4 д. 11 ч. 0 мин.
00:15
Чита 2
137Н
Новокузнецк
Нижневартовск
11:39
Татарская
1 д. 22 ч. 5 мин.
18:40
Нижневартовск 1
091И
Северобайкальск – Москва
Северобайкальск
Москва
11:51
Татарская
3 д. 18 ч. 4 мин.
06:28
Москва (Ярославский Вокзал)
123Н
Новосибирск
Белгород
11:51
Татарская
2 д. 23 ч. 20 мин.
04:51
Белгород
291Ы
Красноярск
Москва
11:51
Татарская
2 д. 12 ч. 46 мин.
05:52
Москва (Ярославский Вокзал)
055Ы
Енисей
Красноярск
Москва
11:52
Татарская
2 д. 13 ч. 12 мин.
05:52
Москва (Ярославский Вокзал)
243С
Анапа
Новокузнецк
11:58
Татарская
3 д. 15 ч. 57 мин.
01:47
Новокузнецк
099Э
Владивосток
Москва
12:21
Татарская
6 д. 17 ч. 40 мин.
11:13
Москва (Ярославский Вокзал)
001Э
Россия
Владивосток
Москва
12:25
Татарская
6 д. 19 ч. 45 мин.
11:10
Москва (Ярославский Вокзал)
012Й
Самара
Владивосток
12:28
Татарская
6 д. 10 ч. 25 мин.
07:32
Владивосток
203С
Анапа
Томск
12:32
Татарская
3 д. 18 ч. 20 мин.
05:00
Томск 2
097Э
Тында
Кисловодск
12:39
Татарская
6 д. 5 ч. 42 мин.
12:37
Кисловодск
059Н
Новокузнецк
Кисловодск
12:39
Татарская
3 д. 18 ч. 4 мин.
12:37
Кисловодск
133С
Анапа
Томск
13:00
Татарская
3 д. 18 ч. 5 мин.
04:05
Томск 2
096Н
Москва
Барнаул
13:15
Татарская
2 д. 10 ч. 53 мин.
03:16
Барнаул
148Н
Омск
Новосибирск
13:55
Татарская
7 ч. 18 мин.
19:08
Новосибирск (Главный)
010Н
Москва
Владивосток
14:17
Татарская
6 д. 11 ч. 30 мин.
10:00
Владивосток
014Н
Новокузнецк
Санкт-Петербург
Новокузнецк
15:38
Татарская
2 д. 15 ч. 48 мин.
05:33
Новокузнецк
038Н
Томич
Москва
Томск
15:40
Татарская
2 д. 7 ч. 6 мин.
05:31
Томск 2
097С
Кисловодск
Тында
16:30
Татарская
6 д. 0 ч. 10 мин.
19:00
Тында
059С
Кисловодск
Новокузнецк
16:30
Татарская
3 д. 14 ч. 53 мин.
09:43
Новокузнецк
125Н
Обь
Новосибирск
Тюмень
16:52
Татарская
17 ч. 24 мин.
03:51
Тюмень
147Н
Новосибирск
Омск
17:10
Татарская
7 ч. 18 мин.
19:08
Омск (Пассажирский)
427И
Кулунда
Новосибирск
17:36
Татарская
17 ч. 0 мин.
01:33
Новосибирск (Главный)
327У
Кулунда
Новосибирск
17:36
Татарская
17 ч. 0 мин.
01:33
Новосибирск (Главный)
627И
Кулунда
Новосибирск
18:02
Татарская
17 ч. 27 мин.
02:59
Новосибирск (Главный)
133Н
Томск
Анапа
18:35
Татарская
3 д. 22 ч. 24 мин.
04:15
Анапа
205С
Анапа
Иркутск
18:47
Татарская
4 д. 18 ч. 33 мин.
14:03
Иркутск (Пассажирский)
235С
Анапа
Тында
18:47
Татарская
6 д. 4 ч. 6 мин.
23:36
Тында
201С
Анапа
Красноярск
18:47
Татарская
3 д. 18 ч. 32 мин.
14:02
Красноярск (Пассажирский)
129С
Анапа
Красноярск
18:55
Татарская
3 д. 17 ч. 11 мин.
12:36
Красноярск (Пассажирский)
229С
Анапа
Северобайкальск
18:55
Татарская
4 д. 22 ч. 52 мин.
18:22
Северобайкальск
128Ы
Адлер
Красноярск
18:59
Татарская
3 д. 22 ч. 11 мин.
15:33
Красноярск (Пассажирский)
270С
Адлер
Чита
18:59
Татарская
5 д. 18 ч. 13 мин.
11:35
Чита 2
274С
Адлер
Северобайкальск
18:59
Татарская
5 д. 3 ч. 49 мин.
21:11
Северобайкальск
211Э
Анапа
Красноярск
18:59
Татарская
3 д. 20 ч. 3 мин.
15:33
Красноярск (Пассажирский)
242С
Таврия
Адлер
Иркутск
19:30
Татарская
4 д. 19 ч. 25 мин.
08:31
Иркутск (Пассажирский)
068Ы
Москва
Абакан
20:12
Татарская
3 д. 3 ч. 10 мин.
02:30
Абакан
108Н
Омск
Новосибирск
20:26
Татарская
8 ч. 44 мин.
02:59
Новосибирск (Главный)
067Ы
Абакан
Москва
20:33
Татарская
3 д. 3 ч. 28 мин.
17:43
Москва (Ярославский Вокзал)
077Ы
Абакан
Москва
20:33
Татарская
3 д. 0 ч. 1 мин.
17:43
Москва (Ярославский Вокзал)
241И
Иркутск
Адлер
20:38
Татарская
4 д. 21 ч. 34 мин.
04:45
Адлер
269Ч
Чита
Адлер
20:38
Татарская
5 д. 17 ч. 19 мин.
04:45
Адлер
116С
Адлер
Томск
20:40
Татарская
3 д. 20 ч. 36 мин.
09:38
Томск 2
216С
Адлер
Барнаул
20:40
Татарская
3 д. 20 ч. 45 мин.
09:47
Барнаул
116Э
Адлер
Томск
20:40
Татарская
3 д. 20 ч. 36 мин.
09:38
Томск 2
088Н
Иртыш
Омск
Новосибирск
20:52
Татарская
8 ч. 26 мин.
03:11
Новосибирск (Главный)
078Е
Югра
Тюмень
Абакан
21:13
Татарская
1 д. 16 ч. 46 мин.
03:10
Абакан
078Ы
Москва
Абакан
21:18
Татарская
3 д. 3 ч. 30 мин.
02:50
Абакан
263Н
Новокузнецк
Санкт-Петербург
21:43
Татарская
3 д. 8 ч. 48 мин.
07:30
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
037Н
Томич
Томск
Москва
21:54
Татарская
2 д. 5 ч. 39 мин.
14:13
Москва (Ярославский Вокзал)
243Н
Новокузнецк
Анапа
22:57
Татарская
3 д. 18 ч. 43 мин.
03:50
Анапа
249Н
Новокузнецк
Имеретинский Курорт (Адлер)
22:57
Татарская
4 д. 5 ч. 6 мин.
14:13
Имеретинский Курорт
427Н
Новосибирск
Кулунда
23:40
Татарская
16 ч. 39 мин.
07:33
Кулунда
327Н
Новосибирск
Кулунда
23:40
Татарская
16 ч. 39 мин.
07:33
Кулунда
124В
Белгород
Новосибирск
23:45
Татарская
2 д. 20 ч. 0 мин.
06:00
Новосибирск (Главный)
203Н
Томск
Анапа
23:54
Татарская
3 д. 19 ч. 7 мин.
04:15
Анапа
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Татарск включает 223 поезда дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала днем.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:35 по направлению к станции Москва;
  • последний поезд прибывает в 23:38 от станции Владивосток.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Татарск.

Актуальное расписание поездов станции Татарск, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению. Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Оставить отзыв:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
