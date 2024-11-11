Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 624Н Татарск — Барнаул.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 624Н Татарск — Барнаул на карте со всеми остановками
Расписание поезда Татарск — Барнаул с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Татарская
10:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 4км
10:15
10:16
3 км.
0 ч. 5 мин.
Остановочный пункт 22км
10:34
10:35
21 км.
0 ч. 24 мин.
Горькоозерный
10:45
10:46
30 км.
0 ч. 35 мин.
Табулга
10:58
11:00
42 км.
0 ч. 48 мин.
Остановочный пункт 56км
11:13
11:14
52 км.
1 ч. 3 мин.
Чистоозерная
11:30
11:40
67 км.
1 ч. 20 мин.
Шипицыно
12:07
12:10
93 км.
1 ч. 57 мин.
Купино
12:40
12:55
126 км.
2 ч. 30 мин.
Остановочный пункт 142км
13:05
13:06
136 км.
2 ч. 55 мин.
Разъезд 151км
13:16
13:17
144 км.
3 ч. 6 мин.
Остановочный пункт 162км
13:28
13:29
154 км.
3 ч. 18 мин.
Баган
13:40
13:55
162 км.
3 ч. 30 мин.
Савкино
14:15
14:16
188 км.
4 ч. 5 мин.
Озерное Приволье
14:28
14:29
199 км.
4 ч. 18 мин.
Осолодино
14:35
14:37
202 км.
4 ч. 25 мин.
Карасук 1
14:50
15:20
209 км.
4 ч. 40 мин.
Чуманский
15:44
15:45
233 км.
5 ч. 34 мин.
Бурла
16:09
16:14
257 км.
5 ч. 59 мин.
Красный Дол
16:39
16:42
282 км.
6 ч. 29 мин.
Славгород
17:02
17:20
300 км.
6 ч. 52 мин.
Табуны
17:47
17:52
325 км.
7 ч. 37 мин.
Кулунда
18:19
19:04
349 км.
8 ч. 9 мин.
Кильты
19:22
19:23
363 км.
9 ч. 12 мин.
Остановочный пункт 24км
19:34
19:35
372 км.
9 ч. 24 мин.
Яготинская
20:00
20:01
391 км.
9 ч. 50 мин.
Остановочный пункт 51км
20:11
20:12
398 км.
10 ч. 1 мин.
Новоблаговещенка
20:36
20:51
418 км.
10 ч. 26 мин.
Леньки
21:30
22:03
457 км.
11 ч. 20 мин.
Гилевка
22:31
22:49
481 км.
12 ч. 21 мин.
Овечкино
23:18
23:34
510 км.
13 ч. 8 мин.
Корчино
23:59
00:10
534 км.
13 ч. 49 мин.
Подстепный
00:30
00:31
553 км.
14 ч. 20 мин.
Паново
00:50
00:58
567 км.
14 ч. 40 мин.
Ребриха
01:13
01:28
578 км.
15 ч. 3 мин.
Сарайский
02:36
02:38
642 км.
16 ч. 26 мин.
Штабка
02:53
02:55
657 км.
16 ч. 43 мин.
Барнаул
03:17
681 км.
17 ч. 7 мин.
