Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 325Ж Белогорск — Нерюнгри
Маршрут следования поезда 325Ж Белогорск — Нерюнгри на карте со всеми остановками
Расписание поезда Белогорск — Нерюнгри с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белогорск
01:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Серышево
01:49
01:59
19 км.
0 ч. 19 мин.
Арга
02:17
02:18
41 км.
0 ч. 47 мин.
Михайло-Чесноковская
02:29
02:30
51 км.
0 ч. 59 мин.
Свободный
02:39
02:54
56 км.
1 ч. 9 мин.
Бузули
03:19
03:21
84 км.
1 ч. 49 мин.
Ледяная
03:33
03:38
95 км.
2 ч. 3 мин.
Шимановская
04:15
04:37
134 км.
2 ч. 45 мин.
Мухинская
05:16
05:17
177 км.
3 ч. 46 мин.
Сиваки
05:51
05:53
227 км.
4 ч. 21 мин.
Ушумун
06:13
06:15
249 км.
4 ч. 43 мин.
Чалганы
06:34
06:35
268 км.
5 ч. 4 мин.
Тыгда
06:55
07:05
287 км.
5 ч. 25 мин.
Дактуй
07:32
07:33
314 км.
6 ч. 2 мин.
Магдагачи
08:06
08:21
341 км.
6 ч. 36 мин.
Гонжа
08:56
08:57
372 км.
7 ч. 26 мин.
Гудачи
09:15
09:16
387 км.
7 ч. 45 мин.
Талдан
09:55
09:57
414 км.
8 ч. 25 мин.
Ангарич
10:33
10:34
444 км.
9 ч. 3 мин.
Ульручьи
10:51
10:52
457 км.
9 ч. 21 мин.
Невер
Большой Невер
11:20
11:21
472 км.
9 ч. 50 мин.
Сковородино
11:45
12:45
486 км.
10 ч. 15 мин.
Штурм
13:52
13:53
516 км.
12 ч. 22 мин.
Мохортов
14:13
14:14
525 км.
12 ч. 43 мин.
Муртыгит
14:38
14:39
539 км.
13 ч. 8 мин.
Пурикан
15:03
15:04
554 км.
13 ч. 33 мин.
Аносовская
15:27
15:29
566 км.
13 ч. 57 мин.
Заболотное
16:09
16:11
587 км.
14 ч. 39 мин.
Беленькая
16:44
16:46
603 км.
15 ч. 14 мин.
Тында
17:53
19:56
640 км.
16 ч. 23 мин.
Могот
21:22
21:23
693 км.
19 ч. 52 мин.
Рихард Зорге
21:50
21:51
709 км.
20 ч. 20 мин.
Якутский
22:14
22:15
719 км.
20 ч. 44 мин.
Нагорная Якутская
22:31
22:37
726 км.
21 ч. 1 мин.
Аям
23:06
23:08
742 км.
21 ч. 36 мин.
Золотинка
23:33
23:37
755 км.
22 ч. 3 мин.
Окурдан
23:59
00:01
763 км.
22 ч. 29 мин.
Оборчо
00:28
00:29
786 км.
22 ч. 58 мин.
Беркакит
00:50
00:52
801 км.
23 ч. 20 мин.
Нерюнгри
01:05
809 км.
23 ч. 35 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Все было просто на 5+!!!!!!!! Очень чистый и комфортный вагон, приятные проводницы. Туалеты тоже на протяжении поездки были в чистоте. Сама лично видела как проводница 2 раза проводила уборку в санузлах!
Были по дороге очень странные моменты, когда нас из стороны в сторону сильно шатало. Ребенок спал на верхней полке – я боялся, чтобы его оттуда не сбросило. Было явно понятно что дело в рельсах. К машинисту поезда претензий не имею.
12 августа 2021 – сели в вагон, а там сидения настолько твердые, что я себе подстилала кофту! Вообще жесть. В прошлый раз ездила – было все нормально. В этот раз почему-то какой-то вагон дебильный попался.
Спасибо за оказанные удобства. Приятные и доброжелательные проводницы. Поезд не новый, но вполне уютный и аккуратный.
Сели в вагон а там как в морозильнике. Это же надо, на дворе 19 декабря 2021 а они нормально не топят. Сделала замечание проводнице, та сказала что отопление не до конца исправно. У меня вопрос – кто додумался отправлять зимой вагон на линию с неисправным отоплением!!??!?!??!!?