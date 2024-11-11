Белогорск: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Белогорск.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Белогорск работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Белогорск на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
035Э
Скорый
Хабаровск
Благовещенск
00:18
Белогорск
15 ч. 0 мин.
02:20
Благовещенск
990Ч
Москва
Владивосток
00:24
Белогорск
9 д. 6 ч. 27 мин.
09:22
Владивосток
990Щ
Москва
Владивосток
00:57
Белогорск
9 д. 5 ч. 37 мин.
08:32
Владивосток
976Я
Москва
Владивосток
00:57
Белогорск
8 д. 5 ч. 37 мин.
08:32
Владивосток
325Ж
Белогорск
Нерюнгри
01:30
Белогорск
23 ч. 35 мин.
01:05
Нерюнгри
002Щ
Россия
Москва
Владивосток
01:50
Белогорск
6 д. 0 ч. 22 мин.
00:07
Владивосток
062М
Москва
Владивосток
01:50
Белогорск
6 д. 0 ч. 22 мин.
00:07
Владивосток
081Э
Гилюй
Тында
Благовещенск
01:54
Белогорск
16 ч. 45 мин.
04:01
Благовещенск
317Й
Нижний Бестях (Якутск)
Благовещенск
01:54
Белогорск
1 д. 17 ч. 1 мин.
04:01
Благовещенск
027Ь
Благовещенск
Владивосток
03:22
Белогорск
1 д. 3 ч. 0 мин.
04:00
Владивосток
974А
Москва
Хабаровск
05:01
Белогорск
8 д. 13 ч. 31 мин.
19:31
Хабаровск 1
984А
Москва
Хабаровск
06:43
Белогорск
8 д. 15 ч. 56 мин.
21:56
Хабаровск 1
012Й
Самара
Владивосток
07:30
Белогорск
6 д. 10 ч. 25 мин.
07:32
Владивосток
008Н
Новосибирск
Владивосток
07:35
Белогорск
4 д. 11 ч. 38 мин.
07:32
Владивосток
161Э
Владивосток
Москва
08:01
Белогорск
6 д. 9 ч. 15 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
169Э
Владивосток
Новосибирск
08:01
Белогорск
4 д. 10 ч. 52 мин.
17:37
Новосибирск (Главный)
009Н
Владивосток
Москва
08:01
Белогорск
6 д. 9 ч. 15 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
207Н
Новокузнецк
Владивосток
08:13
Белогорск
4 д. 17 ч. 4 мин.
07:37
Владивосток
010Н
Москва
Владивосток
08:36
Белогорск
6 д. 11 ч. 30 мин.
10:00
Владивосток
001М
Россия
Владивосток
Москва
11:54
Белогорск
6 д. 1 ч. 48 мин.
13:58
Москва (Ярославский Вокзал)
325Э
Нерюнгри
Хабаровск
12:14
Белогорск
1 д. 11 ч. 51 мин.
23:51
Хабаровск 1
973Э
Владивосток
Москва
12:25
Белогорск
10 д. 5 ч. 5 мин.
01:00
Москва (Ярославский Вокзал)
027Э
Владивосток
Благовещенск
12:50
Белогорск
1 д. 3 ч. 47 мин.
14:37
Благовещенск
081Ч
Гилюй
Благовещенск
Тында
12:52
Белогорск
16 ч. 51 мин.
03:21
Тында
317Ч
Благовещенск
Нижний Бестях (Якутск)
12:52
Белогорск
1 д. 17 ч. 30 мин.
04:00
Нижний Бестях
317Ь
Благовещенск
Нижний Бестях (Якутск)
13:00
Белогорск
1 д. 17 ч. 40 мин.
04:20
Нижний Бестях
081Ь
Гилюй
Благовещенск
Тында
13:00
Белогорск
17 ч. 54 мин.
04:24
Тында
391Ч
Благовещенск
Чита
13:43
Белогорск
1 д. 13 ч. 44 мин.
00:55
Чита 2
391Ь
Благовещенск
Чита
14:02
Белогорск
1 д. 14 ч. 2 мин.
01:01
Чита 2
375Ь
Благовещенск
Чита
14:02
Белогорск
1 д. 14 ч. 1 мин.
01:01
Чита 2
007Н
Владивосток
Новосибирск
14:37
Белогорск
4 д. 11 ч. 15 мин.
01:45
Новосибирск (Главный)
011Й
Владивосток
Самара
14:37
Белогорск
6 д. 7 ч. 7 мин.
21:37
Самара
278Э
Белогорск
Благовещенск
14:55
Белогорск
1 ч. 55 мин.
16:50
Благовещенск
975Э
Владивосток
Москва
14:59
Белогорск
7 д. 22 ч. 9 мин.
02:20
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
686Ч
Белогорск
Благовещенск
15:10
Белогорск
1 ч. 52 мин.
17:02
Благовещенск
207Э
Владивосток
Новокузнецк
15:34
Белогорск
4 д. 16 ч. 6 мин.
07:56
Новокузнецк
035Ч
Скорый
Благовещенск
Хабаровск
16:09
Белогорск
13 ч. 20 мин.
03:05
Хабаровск 1
035Ь
Скорый
Благовещенск
Хабаровск
16:10
Белогорск
14 ч. 16 мин.
03:29
Хабаровск 1
001Э
Россия
Владивосток
Москва
18:32
Белогорск
6 д. 19 ч. 45 мин.
11:10
Москва (Ярославский Вокзал)
989И
Владивосток
Москва
19:13
Белогорск
8 д. 21 ч. 50 мин.
03:00
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
099Э
Владивосток
Москва
19:54
Белогорск
6 д. 17 ч. 40 мин.
11:13
Москва (Ярославский Вокзал)
100Э
Таврия
Москва
Владивосток
21:15
Белогорск
6 д. 22 ч. 31 мин.
23:06
Владивосток
100Щ
Москва
Владивосток
21:27
Белогорск
6 д. 23 ч. 3 мин.
23:38
Владивосток
002Э
Москва
Владивосток
21:50
Белогорск
6 д. 22 ч. 17 мин.
23:17
Владивосток
392Ч
Чита
Благовещенск
23:03
Белогорск
1 д. 13 ч. 54 мин.
01:05
Благовещенск
392Ь
Чита
Благовещенск
23:07
Белогорск
1 д. 14 ч. 10 мин.
01:35
Благовещенск
376Ь
Чита
Благовещенск
23:07
Белогорск
1 д. 14 ч. 10 мин.
01:35
Благовещенск
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Белогорск включает 98 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала утром.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:35 по направлению к станции Москва;
  • последний поезд прибывает в 23:51 от станции Хабаровск.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Белогорск.

Актуальное расписание поездов станции Белогорск, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
