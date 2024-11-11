Маршрут следования и продажа билетов
12:52
1 д. 5 ч. 4 мин.
17:56
25
Маршрут следования поезда 327И Забайкальск — Иркутск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Забайкальск — Иркутск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Забайкал
12:52
0 км.
0 ч. 0 мин.
Борзя
14:52
15:14
101 км.
2 ч. 0 мин.
Ясногорск
16:29
16:31
5179 км.
3 ч. 37 мин.
Оловянная
16:47
16:49
10167 км.
3 ч. 55 мин.
Могойтуй
17:55
17:57
10226 км.
5 ч. 3 мин.
Карымская
19:25
19:43
10281 км.
6 ч. 33 мин.
Чита 2
21:39
22:24
10354 км.
8 ч. 47 мин.
Харагун
02:19
02:21
10521 км.
13 ч. 27 мин.
Хушенга
02:42
02:44
10542 км.
13 ч. 50 мин.
Хилок
03:26
03:41
10575 км.
14 ч. 34 мин.
Петровский Завод
06:34
06:36
10686 км.
17 ч. 42 мин.
Новоильинский
07:35
07:37
10730 км.
18 ч. 43 мин.
Заиграево
08:08
08:12
10764 км.
19 ч. 16 мин.
Заудинский
08:54
08:57
10805 км.
20 ч. 2 мин.
Улан-Удэ
09:12
09:41
10811 км.
20 ч. 20 мин.
Татаурово
10:18
10:20
10845 км.
21 ч. 26 мин.
Селенга
10:51
10:53
10885 км.
21 ч. 59 мин.
Тимлюй
11:12
11:14
10902 км.
22 ч. 20 мин.
Мысовая
12:18
12:20
10962 км.
23 ч. 26 мин.
Танхой
13:15
13:17
11016 км.
1 д. 0 ч. 23 мин.
Выдрино
13:49
13:51
11050 км.
1 д. 0 ч. 57 мин.
Байкальск
14:21
14:23
11079 км.
1 д. 1 ч. 29 мин.
Слюдянка 1
15:11
15:13
11117 км.
1 д. 2 ч. 19 мин.
Гончарово
17:32
17:34
11182 км.
1 д. 4 ч. 40 мин.
Иркутск
Пассажирский
17:56
11195 км.
1 д. 5 ч. 4 мин.
