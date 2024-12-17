Маршрут следования и продажа билетов
07:35
13 ч. 39 мин.
21:14
33
Расписание поезда Северодвинск — Вологда с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Северодвинск
07:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Исакогорка
08:40
08:45
39 км.
1 ч. 5 мин.
Тундра
09:29
09:30
69 км.
1 ч. 54 мин.
Ломовое
09:49
09:50
85 км.
2 ч. 14 мин.
Холмогорская
10:14
10:15
107 км.
2 ч. 39 мин.
Малька
10:23
10:27
113 км.
2 ч. 48 мин.
Пермилово
10:44
10:45
131 км.
3 ч. 9 мин.
Обозерская
11:11
11:41
149 км.
3 ч. 36 мин.
Летнеозерский
11:54
11:55
157 км.
4 ч. 19 мин.
Емца
12:18
12:28
190 км.
4 ч. 43 мин.
Шелекса
12:44
12:45
209 км.
5 ч. 9 мин.
Плесецкая
13:01
13:11
229 км.
5 ч. 26 мин.
Пукса
13:23
13:24
240 км.
5 ч. 48 мин.
Тарза
13:36
13:37
253 км.
6 ч. 1 мин.
Ивакша
13:46
13:47
262 км.
6 ч. 11 мин.
Лепша
13:56
13:57
271 км.
6 ч. 21 мин.
Шалакуша
14:10
14:11
282 км.
6 ч. 35 мин.
Лельма
14:27
14:28
302 км.
6 ч. 52 мин.
Шожма
14:41
14:42
313 км.
7 ч. 6 мин.
Шестиозерский
15:00
15:01
327 км.
7 ч. 25 мин.
Няндома
15:17
15:32
343 км.
7 ч. 42 мин.
Зеленый
15:43
15:44
352 км.
8 ч. 8 мин.
Бурачиха
15:55
15:56
359 км.
8 ч. 20 мин.
Полоха
16:08
16:09
366 км.
8 ч. 33 мин.
Вандыш
16:23
16:24
378 км.
8 ч. 48 мин.
Фоминская
16:39
16:40
393 км.
9 ч. 4 мин.
Мелентьевский
16:52
16:53
404 км.
9 ч. 17 мин.
Коноша 1
17:10
17:20
416 км.
9 ч. 35 мин.
Ерцево
17:39
17:49
437 км.
10 ч. 4 мин.
Вожега
18:22
18:26
473 км.
10 ч. 47 мин.
Харовская
19:31
19:36
531 км.
11 ч. 56 мин.
Сухона
20:37
20:40
586 км.
13 ч. 2 мин.
Вологда 1
21:14
616 км.
13 ч. 39 мин.
