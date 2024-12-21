Маршрут следования и продажа билетов
10:17
2 д. 14 ч. 31 мин.
00:48
21
Маршрут следования поезда 329Щ Душанбе (Таджикистан) — Волгоград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Душанбе (Таджикистан) — Волгоград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Душанбе 1
10:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кумкурган
14:52
15:22
132 км.
4 ч. 35 мин.
Бойсун
16:30
16:39
177 км.
6 ч. 13 мин.
Карши
21:09
21:39
324 км.
10 ч. 52 мин.
Бухара 1
23:45
00:30
469 км.
13 ч. 28 мин.
Мискин
05:23
05:50
802 км.
19 ч. 6 мин.
Нукус
08:54
09:04
980 км.
22 ч. 37 мин.
Кунград
11:22
12:02
1073 км.
1 д. 1 ч. 5 мин.
Бейнеу
20:57
22:57
1458 км.
1 д. 10 ч. 40 мин.
Кульсары
02:15
02:25
1663 км.
1 д. 15 ч. 58 мин.
Макат
04:13
04:30
1752 км.
1 д. 17 ч. 56 мин.
Доссор
05:20
05:39
1783 км.
1 д. 19 ч. 3 мин.
Атырау
07:00
07:30
1869 км.
1 д. 20 ч. 43 мин.
Ак-Кистау
08:37
08:47
1941 км.
1 д. 22 ч. 20 мин.
Исатай
09:51
09:59
2026 км.
1 д. 23 ч. 34 мин.
Ганюшкино
11:07
13:07
2104 км.
2 д. 0 ч. 50 мин.
Аксарайская
15:47
18:07
2185 км.
2 д. 5 ч. 30 мин.
Верхний Баскунчак
20:52
21:00
2371 км.
2 д. 10 ч. 35 мин.
Владимировка
21:45
21:47
2412 км.
2 д. 11 ч. 28 мин.
Волжский
23:58
00:08
2530 км.
2 д. 13 ч. 41 мин.
Волгоград 1
00:48
2551 км.
2 д. 14 ч. 31 мин.
