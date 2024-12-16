Маршрут следования и продажа билетов
08:00
8 ч. 19 мин.
06:17
40
Маршрут следования поезда 329Я Архангельск — Вологда на карте со всеми остановками
Расписание поезда Архангельск — Вологда с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Архангельск-Город
08:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Исакогорка
08:23
08:37
13 км.
0 ч. 23 мин.
Тундра
09:05
09:06
43 км.
1 ч. 5 мин.
Ломовое
09:23
09:24
59 км.
1 ч. 23 мин.
Холмогорская
09:45
09:46
81 км.
1 ч. 45 мин.
Малька
09:54
09:55
87 км.
1 ч. 54 мин.
Пермилово
10:10
10:11
105 км.
2 ч. 10 мин.
Обозерская
10:40
11:37
123 км.
2 ч. 40 мин.
Летнеозерский
11:54
11:55
131 км.
3 ч. 54 мин.
Емца
12:19
12:29
164 км.
4 ч. 19 мин.
Шелекса
12:46
12:47
183 км.
4 ч. 46 мин.
Плесецкая
13:03
13:13
203 км.
5 ч. 3 мин.
Пукса
13:25
13:26
214 км.
5 ч. 25 мин.
Ивакша
13:48
13:49
235 км.
5 ч. 48 мин.
Лепша
13:58
13:59
244 км.
5 ч. 58 мин.
Шалакуша
14:12
14:13
255 км.
6 ч. 12 мин.
Лельма
14:29
14:30
275 км.
6 ч. 29 мин.
Шожма
14:44
14:45
286 км.
6 ч. 44 мин.
Шестиозерский
15:02
15:03
300 км.
7 ч. 2 мин.
Няндома
15:18
15:33
316 км.
7 ч. 18 мин.
Зеленый
15:43
15:44
325 км.
7 ч. 43 мин.
Бурачиха
15:55
15:56
332 км.
7 ч. 55 мин.
Полоха
16:08
16:09
339 км.
8 ч. 8 мин.
Вандыш
16:23
16:24
351 км.
8 ч. 23 мин.
Фоминская
16:39
16:40
366 км.
8 ч. 39 мин.
Мелентьевский
16:52
16:53
377 км.
8 ч. 52 мин.
Коноша 1
17:10
17:20
389 км.
9 ч. 10 мин.
Ерцево
17:39
17:49
410 км.
9 ч. 39 мин.
Вожега
18:22
18:26
446 км.
10 ч. 22 мин.
Харовская
19:31
19:36
504 км.
11 ч. 31 мин.
Сухона
20:37
20:40
559 км.
12 ч. 37 мин.
Вологда 1
21:14
589 км.
13 ч. 14 мин.
