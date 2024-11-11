Маршрут следования и продажа билетов
17:55
1 д. 7 ч. 8 мин.
06:18
38
Маршрут следования поезда 333С Владикавказ — Минеральные Воды на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владикавказ — Минеральные Воды с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владикавказ
17:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Беслан
18:33
19:03
21 км.
0 ч. 38 мин.
Котляревская
19:54
19:56
82 км.
1 ч. 59 мин.
Прохладная
20:16
20:20
96 км.
2 ч. 21 мин.
Аполлонская
20:53
20:55
135 км.
2 ч. 58 мин.
Георгиевск
21:17
21:19
161 км.
3 ч. 22 мин.
Минеральные Воды
21:44
188 км.
3 ч. 49 мин.
