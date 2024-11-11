11:06
19 ч. 16 мин.
06:22
Маршрут следования поезда 338Е Приобье — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Приобье — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Приобье
11:06
0 км.
0 ч. 0 мин.
Нягань
11:56
12:11
45 км.
0 ч. 50 мин.
Вонъеган
12:54
12:59
76 км.
1 ч. 48 мин.
Коммунистическая
14:01
14:05
114 км.
2 ч. 55 мин.
Конда
14:42
14:45
145 км.
3 ч. 36 мин.
Верхнекондинская
15:30
16:00
173 км.
4 ч. 24 мин.
Геологическая
16:19
16:29
187 км.
5 ч. 13 мин.
Алябьево
16:59
17:03
214 км.
5 ч. 53 мин.
Разъезд 135км
17:16
17:19
224 км.
6 ч. 10 мин.
Атымья
17:45
17:49
247 км.
6 ч. 39 мин.
Пелым
18:07
18:10
263 км.
7 ч. 1 мин.
Оус
18:42
18:44
292 км.
7 ч. 36 мин.
Першино
19:40
19:42
352 км.
8 ч. 34 мин.
Ивдель 1
19:57
20:02
357 км.
8 ч. 51 мин.
Серов
22:18
23:00
475 км.
11 ч. 12 мин.
Лобва
23:52
23:54
521 км.
12 ч. 46 мин.
Ляля
00:12
00:14
536 км.
13 ч. 6 мин.
Верхотурье
00:35
00:37
555 км.
13 ч. 29 мин.
Выя
01:27
01:29
609 км.
14 ч. 21 мин.
Верхняя
01:56
01:58
634 км.
14 ч. 50 мин.
Гороблагодатская
02:18
02:20
647 км.
15 ч. 12 мин.
Нижний Тагил
03:07
03:24
690 км.
16 ч. 1 мин.
Невьянск
04:12
04:14
737 км.
17 ч. 6 мин.
Верх-Нейвинск
04:41
04:43
763 км.
17 ч. 35 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
06:22
815 км.
19 ч. 16 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд очень старый. Мне кажется что еще сам Ленин на таком ездил. Очень печально смотреть как все разваливается и нет финансирования чтобы все это подлатать, а чиновники разворовывают страну.
Всем привет! Ну не сказала бы что это была самая худшая поездка в моей жизни, потому что были еще и похуже. Однако на 3 из 5 и не больше. Просто потому что было чистое постельное белье и довольно отзывчивый персонал. В остальном мрак и ужас.
Начальник поезда был вроде бы нормальный мужик, когда проходил. Но в вагоне ваообще не убирали очень давно. Я как протер салфеткой влажной по полкам и окну – ужаснулся какая она стала черная. Рыба гниет с головы – это недоработка именно начальника.
Добрый вечер. Что касается обслуживания – у меня нет вообще вопросов никаких к персоналу. А вот по состоянию вагона есть. Почему так свистели тормоза на каждой остановке? Это же невозможно было слушать! Особенно ночью! Я несколько раз просыпалась от этого визга!
Проводница хорошая. От поездки осталось приятное впечатление. Ничего не могу сказать плохого. В туалете было чисто насколько это возможно в поезде. Бумага и другие принадлежности были на месте. В вагоне было не холодно.