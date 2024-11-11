Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 344Е Приобье — Екатеринбург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
18:20
23 ч. 54 мин.
18:14
31
Маршрут следования поезда 344Е Приобье — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Приобье — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Приобье
18:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Нягань
19:13
19:47
45 км.
0 ч. 53 мин.
Вонъеган
20:29
20:31
76 км.
2 ч. 9 мин.
Коммунистическая
21:22
21:24
114 км.
3 ч. 2 мин.
Конда
22:01
22:03
145 км.
3 ч. 41 мин.
Верхнекондинская
22:39
23:22
173 км.
4 ч. 19 мин.
Геологическая
23:40
23:48
187 км.
5 ч. 20 мин.
Алябьево
00:17
00:27
214 км.
5 ч. 57 мин.
Разъезд 135км
00:40
00:43
224 км.
6 ч. 20 мин.
Атымья
01:09
01:12
247 км.
6 ч. 49 мин.
Пелым
01:31
01:35
263 км.
7 ч. 11 мин.
Оус
02:22
02:40
292 км.
8 ч. 2 мин.
Першино
03:53
03:55
352 км.
9 ч. 33 мин.
Ивдель 1
04:08
04:33
357 км.
9 ч. 48 мин.
Лангур
05:06
05:12
384 км.
10 ч. 46 мин.
Сама
05:39
05:44
406 км.
11 ч. 19 мин.
Уралзолото
05:59
06:01
417 км.
11 ч. 39 мин.
Марсяты
06:11
06:13
424 км.
11 ч. 51 мин.
Андриановичи
06:33
06:35
438 км.
12 ч. 13 мин.
Серов
07:27
08:34
474 км.
13 ч. 7 мин.
Лобва
09:54
09:57
520 км.
15 ч. 34 мин.
Ляля
10:19
10:38
535 км.
15 ч. 59 мин.
Верхотурье
11:00
11:19
554 км.
16 ч. 40 мин.
Выя
12:14
12:34
608 км.
17 ч. 54 мин.
Верхняя
13:03
13:08
633 км.
18 ч. 43 мин.
Гороблагодатская
13:28
13:31
646 км.
19 ч. 8 мин.
Баранчинская
13:44
13:46
655 км.
19 ч. 24 мин.
Нижний Тагил
14:50
15:13
689 км.
20 ч. 30 мин.
Невьянск
15:55
16:10
736 км.
21 ч. 35 мин.
Верх-Нейвинск
16:36
16:56
762 км.
22 ч. 16 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
18:14
814 км.
23 ч. 54 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Приобье → Екатеринбург Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В вагоне более-менее чисто, хороший проводник. Состояние поезда тоже вменяемое. Цены на билеты только не радуют. Я езжу на этом поезде раз в 3 месяца, и медленно но верно вижу, как цена поднимается и поднимается. Понемногу.
В вагоне было очень грязно, не было биотуалета и кондиционера. Духота. Вообще не понимаю за что я деньги такие заплатил!!!!!!!!!!!!!!
Когда зашел в купе – очень хотелось просто взять веник и начать подметать. Столько песка я еще ни разу не видел в поезде. Причем пыли такой же слой как и песка. Подозвал проводника, молча показал на пол. Тот быстро пошел убирать, даже не спросил что показываю. Вообще не хотят работать.
В поезде была начальник – женщина. Проходила и спрашивала, как у нас всё идет. Не нужна ли помощь? В вагоне было вполне чисто.
Ехали на этом поезде 20 марта. Ничего не изменилось со времен союза. Вагоны такие же добитые и старые. Небольшой косметический ремонт особо ничего не решает вообще. Проводницы приветливые женщины. К ним претензий не имею.