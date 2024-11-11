Маршрут следования и продажа билетов
17:37
17 ч. 25 мин.
06:55
84
Маршрут следования поезда 347Ы Северобайкальск — Красноярск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Северобайкальск — Красноярск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Северобайкальск
17:37
0 км.
0 ч. 0 мин.
Гоуджекит
18:15
18:20
18 км.
0 ч. 38 мин.
Кунерма
19:08
19:10
57 км.
1 ч. 31 мин.
Улькан
20:00
20:15
100 км.
2 ч. 23 мин.
Киренга
20:54
21:09
136 км.
3 ч. 17 мин.
Небель
21:51
21:53
168 км.
4 ч. 14 мин.
Ния
22:19
22:21
193 км.
4 ч. 42 мин.
Звездная
22:56
22:58
220 км.
5 ч. 19 мин.
Лена
00:19
01:04
266 км.
6 ч. 42 мин.
Янталь
01:50
01:51
299 км.
8 ч. 13 мин.
Ручей
02:03
02:04
308 км.
8 ч. 26 мин.
Семигорск
02:50
02:51
338 км.
9 ч. 13 мин.
Хребтовая
03:29
03:30
364 км.
9 ч. 52 мин.
Коршуниха-Ангарская
03:56
04:26
381 км.
10 ч. 19 мин.
Среднеилимская
04:50
04:52
395 км.
11 ч. 13 мин.
Видим
06:07
06:08
447 км.
12 ч. 30 мин.
Речушка
06:38
06:39
467 км.
13 ч. 1 мин.
Кежемская
07:15
07:16
493 км.
13 ч. 38 мин.
Пашенный
07:39
07:40
510 км.
14 ч. 2 мин.
Зяба
07:56
07:57
520 км.
14 ч. 19 мин.
Гидростроитель
08:23
08:25
538 км.
14 ч. 46 мин.
Падунские Пороги
08:45
09:20
549 км.
15 ч. 8 мин.
Анзеби
09:54
10:44
572 км.
16 ч. 17 мин.
Вихоревка
11:17
12:22
591 км.
17 ч. 40 мин.
Кешево
13:41
13:43
648 км.
20 ч. 4 мин.
Таргиз
14:08
14:09
666 км.
20 ч. 31 мин.
Чуна
14:34
15:04
687 км.
20 ч. 57 мин.
Сосновые Родники
15:19
15:21
699 км.
21 ч. 42 мин.
Новочунка
15:36
15:38
710 км.
21 ч. 59 мин.
Парчум
15:58
15:59
726 км.
22 ч. 21 мин.
Невельская
16:33
16:35
756 км.
22 ч. 56 мин.
Тайшет
18:33
20:22
795 км.
1 д. 0 ч. 56 мин.
Тагул
20:40
20:45
805 км.
1 д. 3 ч. 3 мин.
Запань
21:01
21:06
819 км.
1 д. 3 ч. 24 мин.
Туманшет
21:24
21:29
834 км.
1 д. 3 ч. 47 мин.
Саранчет
21:48
21:52
849 км.
1 д. 4 ч. 11 мин.
Тарбинский
22:08
22:12
861 км.
1 д. 4 ч. 31 мин.
Кварцит
22:26
22:30
871 км.
1 д. 4 ч. 49 мин.
Хайрузовка
22:46
22:51
885 км.
1 д. 5 ч. 9 мин.
Ельник
23:07
23:12
897 км.
1 д. 5 ч. 30 мин.
Абакумовка
23:31
23:33
913 км.
1 д. 5 ч. 54 мин.
Береж
23:48
23:49
923 км.
1 д. 6 ч. 11 мин.
Агул
00:02
00:03
935 км.
1 д. 6 ч. 25 мин.
Коростелево
00:21
00:23
952 км.
1 д. 6 ч. 44 мин.
Ирбейская
00:38
00:40
965 км.
1 д. 7 ч. 1 мин.
Козыла
00:56
00:57
979 км.
1 д. 7 ч. 19 мин.
Елисеевка
01:04
01:05
984 км.
1 д. 7 ч. 27 мин.
Унерчик
01:13
01:14
992 км.
1 д. 7 ч. 36 мин.
Саянская
01:29
02:09
1008 км.
1 д. 7 ч. 52 мин.
Авда
02:34
02:35
1031 км.
1 д. 8 ч. 57 мин.
Уяр
03:02
03:04
1053 км.
1 д. 9 ч. 25 мин.
Камарчага
03:52
03:53
1093 км.
1 д. 10 ч. 15 мин.
Злобино
05:07
05:09
1142 км.
1 д. 11 ч. 30 мин.
Красноярск
Пассажирский
05:25
1149 км.
1 д. 11 ч. 48 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Как можно с такими долгими стоянками поезда не установить в него БИОТУАЛЕТ!?!?!?!? Есть остановки на которых поезд стоит 2 часа (!!!!) Вы когда-нибудь ездили с маленькими детьми? И объясняли им, что они не смогут сходить в туалет еще час!?!?!?!?!!?
Очень не нравится, что до сих пор не установили на боковых местах розеток для пассажиров. Берут денег как с любого другого места, а комфорта при этом нет вообще.
Понравилась проводница. Старалась, очень вежливая и аккуратная. В вагоне кристальная чистота не смотря на то что старый.
Ехала с мамой 73 лет в этом поезде, брали купе. Под вечер было душновато. За день вагон нагревался и очень нехватало нормального кондиционера.
Все было просто офигенно!!!!! Чистое белье, белоснежные простыни, более-менее нормальный матрас. Я ехала и отдыхала во время поездки.