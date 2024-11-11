Поезд 347Ы Северобайкальск — Красноярск

Маршрут следования и продажа билетов

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 347Ы Северобайкальск — Красноярск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

17:37

Северобайкальск

17 ч. 25 мин.

06:55

Красноярск

84

Маршрут следования поезда 347Ы Северобайкальск — Красноярск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Северобайкальск — Красноярск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Северобайкальск

17:37

0 км.

0 ч. 0 мин.

Гоуджекит

18:15

5 мин.

18:20

18 км.

0 ч. 38 мин.

Кунерма

19:08

2 мин.

19:10

57 км.

1 ч. 31 мин.

Улькан

20:00

15 мин.

20:15

100 км.

2 ч. 23 мин.

Киренга

20:54

15 мин.

21:09

136 км.

3 ч. 17 мин.

Небель

21:51

2 мин.

21:53

168 км.

4 ч. 14 мин.

Ния

22:19

2 мин.

22:21

193 км.

4 ч. 42 мин.

Звездная

22:56

2 мин.

22:58

220 км.

5 ч. 19 мин.

Лена

00:19

45 мин.

01:04

266 км.

6 ч. 42 мин.

Янталь

01:50

1 мин.

01:51

299 км.

8 ч. 13 мин.

Ручей

02:03

1 мин.

02:04

308 км.

8 ч. 26 мин.

Семигорск

02:50

1 мин.

02:51

338 км.

9 ч. 13 мин.

Хребтовая

03:29

1 мин.

03:30

364 км.

9 ч. 52 мин.

Коршуниха-Ангарская

03:56

30 мин.

04:26

381 км.

10 ч. 19 мин.

Среднеилимская

04:50

2 мин.

04:52

395 км.

11 ч. 13 мин.

Видим

06:07

1 мин.

06:08

447 км.

12 ч. 30 мин.

Речушка

06:38

1 мин.

06:39

467 км.

13 ч. 1 мин.

Кежемская

07:15

1 мин.

07:16

493 км.

13 ч. 38 мин.

Пашенный

07:39

1 мин.

07:40

510 км.

14 ч. 2 мин.

Зяба

07:56

1 мин.

07:57

520 км.

14 ч. 19 мин.

Гидростроитель

08:23

2 мин.

08:25

538 км.

14 ч. 46 мин.

Падунские Пороги

08:45

35 мин.

09:20

549 км.

15 ч. 8 мин.

Анзеби

09:54

50 мин.

10:44

572 км.

16 ч. 17 мин.

Вихоревка

11:17

65 мин.

12:22

591 км.

17 ч. 40 мин.

Кешево

13:41

2 мин.

13:43

648 км.

20 ч. 4 мин.

Таргиз

14:08

1 мин.

14:09

666 км.

20 ч. 31 мин.

Чуна

14:34

30 мин.

15:04

687 км.

20 ч. 57 мин.

Сосновые Родники

15:19

2 мин.

15:21

699 км.

21 ч. 42 мин.

Новочунка

15:36

2 мин.

15:38

710 км.

21 ч. 59 мин.

Парчум

15:58

1 мин.

15:59

726 км.

22 ч. 21 мин.

Невельская

16:33

2 мин.

16:35

756 км.

22 ч. 56 мин.

Тайшет

18:33

109 мин.

20:22

795 км.

1 д. 0 ч. 56 мин.

Тагул

20:40

5 мин.

20:45

805 км.

1 д. 3 ч. 3 мин.

Запань

21:01

5 мин.

21:06

819 км.

1 д. 3 ч. 24 мин.

Туманшет

21:24

5 мин.

21:29

834 км.

1 д. 3 ч. 47 мин.

Саранчет

21:48

4 мин.

21:52

849 км.

1 д. 4 ч. 11 мин.

Тарбинский

22:08

4 мин.

22:12

861 км.

1 д. 4 ч. 31 мин.

Кварцит

22:26

4 мин.

22:30

871 км.

1 д. 4 ч. 49 мин.

Хайрузовка

22:46

5 мин.

22:51

885 км.

1 д. 5 ч. 9 мин.

Ельник

23:07

5 мин.

23:12

897 км.

1 д. 5 ч. 30 мин.

Абакумовка

23:31

2 мин.

23:33

913 км.

1 д. 5 ч. 54 мин.

Береж

23:48

1 мин.

23:49

923 км.

1 д. 6 ч. 11 мин.

Агул

00:02

1 мин.

00:03

935 км.

1 д. 6 ч. 25 мин.

Коростелево

00:21

2 мин.

00:23

952 км.

1 д. 6 ч. 44 мин.

Ирбейская

00:38

2 мин.

00:40

965 км.

1 д. 7 ч. 1 мин.

Козыла

00:56

1 мин.

00:57

979 км.

1 д. 7 ч. 19 мин.

Елисеевка

01:04

1 мин.

01:05

984 км.

1 д. 7 ч. 27 мин.

Унерчик

01:13

1 мин.

01:14

992 км.

1 д. 7 ч. 36 мин.

Саянская

01:29

40 мин.

02:09

1008 км.

1 д. 7 ч. 52 мин.

Авда

02:34

1 мин.

02:35

1031 км.

1 д. 8 ч. 57 мин.

Уяр

03:02

2 мин.

03:04

1053 км.

1 д. 9 ч. 25 мин.

Камарчага

03:52

1 мин.

03:53

1093 км.

1 д. 10 ч. 15 мин.

Злобино

05:07

2 мин.

05:09

1142 км.

1 д. 11 ч. 30 мин.

Красноярск
Пассажирский

05:25

1149 км.

1 д. 11 ч. 48 мин.

Информация о поезде 347Ы

Планируете поездку по маршруту Северобайкальск — Красноярск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 347Ы. Этот поезд отправляется со станции Северобайкальск в 17:37 и прибывает на конечную станцию Красноярск в 06:55. Вся дорога занимает 17 ч. 25 мин., а суммарное время стоянок составляет - 13 ч. 35 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 347Ы

Количество остановок поезда:

84 станции

Самая длинная остановка:

133 мин. – станция Вихоревка

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Павел Ж.

    Как можно с такими долгими стоянками поезда не установить в него БИОТУАЛЕТ!?!?!?!? Есть остановки на которых поезд стоит 2 часа (!!!!) Вы когда-нибудь ездили с маленькими детьми? И объясняли им, что они не смогут сходить в туалет еще час!?!?!?!?!!?

    Ответить
  2. Оксана

    Очень не нравится, что до сих пор не установили на боковых местах розеток для пассажиров. Берут денег как с любого другого места, а комфорта при этом нет вообще.

    Ответить
  3. Андрей Вакульчик

    Понравилась проводница. Старалась, очень вежливая и аккуратная. В вагоне кристальная чистота не смотря на то что старый.

    Ответить
  4. Диана Герасименя

    Ехала с мамой 73 лет в этом поезде, брали купе. Под вечер было душновато. За день вагон нагревался и очень нехватало нормального кондиционера.

    Ответить
  5. Даша

    Все было просто офигенно!!!!! Чистое белье, белоснежные простыни, более-менее нормальный матрас. Я ехала и отдыхала во время поездки.

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн