18:40
1 д. 0 ч. 11 мин.
18:51
31
Маршрут следования поезда 352Е Приобье — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Приобье — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Приобье
18:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Нягань
19:37
19:57
45 км.
0 ч. 57 мин.
Вонъеган
20:47
20:50
76 км.
2 ч. 7 мин.
Коммунистическая
21:41
21:44
114 км.
3 ч. 1 мин.
Конда
22:22
22:24
145 км.
3 ч. 42 мин.
Верхнекондинская
23:00
00:20
173 км.
4 ч. 20 мин.
Геологическая
00:40
00:54
187 км.
6 ч. 0 мин.
Алябьево
01:27
01:40
214 км.
6 ч. 47 мин.
Разъезд 135км
01:53
02:08
224 км.
7 ч. 13 мин.
Атымья
02:34
02:56
247 км.
7 ч. 54 мин.
Пелым
03:15
03:21
263 км.
8 ч. 35 мин.
Оус
03:57
04:02
292 км.
9 ч. 17 мин.
Першино
05:00
05:05
352 км.
10 ч. 20 мин.
Ивдель 1
05:20
06:03
357 км.
10 ч. 40 мин.
Лангур
06:35
06:39
384 км.
11 ч. 55 мин.
Сама
07:05
07:07
406 км.
12 ч. 25 мин.
Уралзолото
07:23
07:25
417 км.
12 ч. 43 мин.
Марсяты
07:37
07:39
424 км.
12 ч. 57 мин.
Андриановичи
07:59
08:08
438 км.
13 ч. 19 мин.
Серов
09:03
10:05
474 км.
14 ч. 23 мин.
Лобва
11:15
11:18
520 км.
16 ч. 35 мин.
Ляля
11:40
11:48
535 км.
17 ч. 0 мин.
Верхотурье
12:10
12:30
554 км.
17 ч. 30 мин.
Выя
13:23
13:25
608 км.
18 ч. 43 мин.
Верхняя
13:55
13:57
633 км.
19 ч. 15 мин.
Гороблагодатская
14:21
14:23
646 км.
19 ч. 41 мин.
Баранчинская
14:36
14:38
655 км.
19 ч. 56 мин.
Нижний Тагил
15:18
15:43
689 км.
20 ч. 38 мин.
Невьянск
16:35
17:00
736 км.
21 ч. 55 мин.
Верх-Нейвинск
17:26
17:31
762 км.
22 ч. 46 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
18:51
814 км.
1 д. 0 ч. 11 мин.
