Маршрут следования и продажа билетов
14:50
15 ч. 30 мин.
06:20
21
Маршрут следования поезда 358Е Соликамск — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Соликамск — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Соликамск
14:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Яйва
16:04
16:09
45 км.
1 ч. 14 мин.
Всеволодо-Вильва
16:26
16:28
60 км.
1 ч. 36 мин.
Копи
16:46
16:48
70 км.
1 ч. 56 мин.
Кизел
17:12
17:40
81 км.
2 ч. 22 мин.
Половинка-Чусовская
18:03
18:21
92 км.
3 ч. 13 мин.
Губаха
Пассажирская
18:48
18:50
106 км.
3 ч. 58 мин.
Баская
19:34
19:40
137 км.
4 ч. 44 мин.
Чусовская
20:30
21:00
168 км.
5 ч. 40 мин.
Скальный
21:31
21:33
179 км.
6 ч. 41 мин.
Всесвятская
21:44
22:11
184 км.
6 ч. 54 мин.
Пашия
22:35
22:43
199 км.
7 ч. 45 мин.
Лаки
23:18
23:20
228 км.
8 ч. 28 мин.
Бисер
23:31
23:33
234 км.
8 ч. 41 мин.
Теплая Гора
23:52
23:57
245 км.
9 ч. 2 мин.
Гороблагодатская
01:19
01:21
292 км.
10 ч. 29 мин.
Баранчинская
01:37
01:39
301 км.
10 ч. 47 мин.
Нижний Тагил
02:19
02:44
335 км.
11 ч. 29 мин.
Невьянск
03:34
03:36
382 км.
12 ч. 44 мин.
Верх-Нейвинск
04:02
04:04
408 км.
13 ч. 12 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
06:20
460 км.
15 ч. 30 мин.
